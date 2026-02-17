È morto Jesse Jackson, il reverendo che si batteva per i diritti dei neri

Foto: Ansa

È morto all'età di 84 anni il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili. Per mezzo secolo è stato un punto di riferimento per la comunità afroamericani degli Stati Uniti. Nel 1988 si è candidato alle primarie del Partito democratico. "Nostro padre era un leader al servizio degli altri, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli ignorati in tutto il mondo", hanno spiegato i figli. "Lo abbiamo condiviso con il mondo e, in cambio, il mondo è diventato parte della nostra famiglia allargata. La sua incrollabile fede nella giustizia, nell'uguaglianza e nell'amore ha commosso milioni di persone, e vi chiediamo di onorare la sua memoria continuando la lotta per i valori per cui ha vissuto". Jackson soffriva di paralisi sopranucleare progressiva da più di dieci anni. Era stato anche ricoverato due volte in ospedale per essere stato contagiato dal Covid.

Figura di spicco del movimento per i diritti civili e della politica democratica fin dagli Anni '60, Jackson era un tempo vicino a Martin Luther King Jr. "Ero un pioniere, un apripista", ha dichiarato in un'intervista nel 2020. "Ho dovuto affrontare dubbi, cinismo e timori riguardo alla candidatura di una persona di colore. C'erano studiosi di colore che scrivevano articoli sul perché stessi sprecando il mio tempo. Persino i neri dicevano che un nero non poteva vincere". Vent'anni dopo la sua seconda corsa alla presidenza, il primo presidente nero, Barack Obama, ha reso omaggio a Jackson per aver reso possibile la vittoria. Obama ha festeggiato a Chicago, città natale di Jackson. "È stato un momento importante nella storia", dichiarò all'epoca il battagliero reverendo.

Nato l'8 ottobre 1941 a Greenville, nella Carolina del Sud, Jackson si dedicò alla politica in giovane età. Mentre negli Usa c'era ancora la segregazione razziale, fu eletto rappresentante di classe alla Sterling High School, una scuola superiore frequentata esclusivamente da neri. Nel 1959, ricevette una borsa di studio per il football americano all'Università dell'Illinois. I Chicago White Sox gli offrirono un posto nella loro squadra di baseball, ma lui decise di concentrarsi sullo studio. Durante il primo anno di college, Jackson tornò a casa a Greenville e cercò di procurarsi un libro necessario per i suoi studi dalla biblioteca pubblica di Greenville, frequentata esclusivamente da bianchi, ma fu respinto. L'esperienza gli rimase impressa. Pochi mesi dopo, il 16 luglio 1960, Jackson e sette studenti neri delle superiori entrarono nella biblioteca di Greenville per una protesta pacifica. Dopo aver consultato la biblioteca e letto libri, il gruppo, in seguito noto come gli Otto di Greenville, fu arrestato e successivamente rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 30 dollari. Un giudice alla fine stabilì che avevano il diritto di utilizzare l'istituzione finanziata con fondi pubblici.

Jackson non tornò all'Università dell'Illinois ma si trasferì al North Carolina Agricultural and Technical College di Greensboro, storicamente frequentato da studenti neri, dove giocò a football come quarterback, fu il rappresentante nazionale della confraternita Omega Psi Phi e fu eletto presidente del corpo studentesco. "Le mie capacità di leadership derivano dall'attività sportiva", dichiarò Jackson al Washington Post nel 1984. "In molti modi, si sono sviluppate giocando a quarterback. Valutare le difese; motivare la propria squadra. Quando inizia la partita, si usa ciò che si ha – e non ci si lamenta per ciò che non si ha". Durante il college, Jackson incontrò la sua futura moglie Jacqueline, che sposò nel 1962 e da cui ebbe cinque figli: Santita, Jesse Jr, Jonathan Luther, Yusef DuBois e Jacqueline Jr. Avrebbe poi avuto un sesto figlio, Ashley, durante una relazione extraconiugale con Karin Stanford nei primi anni 2000.

Jackson incontrò per la prima volta Marton Luther King, che ne sarebbe diventato il mentore, in un aeroporto di Atlanta nei primi Anni '60. King aveva seguito da lontano l'attivismo studentesco di Jackson per diversi anni. Nel 1964, Jackson si iscrisse al Chicago Theological Seminary, continuando a essere coinvolto nel movimento per i diritti civili. Colpito dalla leadership di Jackson, King gli offrì un incarico presso il gruppo per i diritti civili da lui co-fondato, la Southern Christian Leadership Conference. Dopo un paio d'anni, Jackson interruppe gli studi in seminario per concentrarsi sull'Operazione Breadbasket della SCLC, un programma di giustizia economica che sfruttava il potere delle chiese nere invitando i ministri a fare pressione sulle aziende affinché assumessero più persone di colore attraverso negoziati e boicottaggi. Nel 1967, divenne direttore nazionale dell'Operazione Breadbasket e fu ordinato ministro un anno dopo.

Il 4 aprile 1968 Jackson assistette all'assassinio di King da sotto il balcone del Lorraine Motel a Memphis, nel Tennessee. Un'esperienza che rimase impressa nella mente per il resto della sua vita. Nel 1984 Jackson si candidò come democratico alla presidenza, diventando il secondo nero a lanciare una campagna nazionale dopo Shirley Chisholm più di un decennio prima. Perse la nomination democratica a favore dell'ex vicepresidente Walter Mondale, con il presidente repubblicano in carica Ronald Reagan che si ripresentò e alla fine vinse le elezioni. Jackson si candidò per la seconda volta alla nomination democratica per la presidenza nel 1988, ottenendo ottimi risultati ma perdendo contro Michael Dukakis, il governatore del Massachusetts, che fu pesantemente sconfitto alle elezioni generali da George H.W. Bush.

A metà degli anni '90 unì le sue due organizzazioni per formare il gruppo multirazziale Rainbow Push Coalition, che si concentra sull'uguaglianza educativa ed economica. Nel corso degli anni, la coalizione ha erogato oltre 6 milioni di dollari in borse di studio universitarie e ha fornito assistenza finanziaria a oltre 4 mila famiglie a rischio pignoramento, consentendo loro di salvare la casa. Nel 2000, l'allora presidente Bill Clinton ha conferito a Jackson la più alta onorificenza civile della nazione, la Medaglia Presidenziale della Libertà, per il lavoro incentrato sull'aumento delle opportunità per le persone di colore. Jackson ha portato avanti l'opera di King, rimanendo in prima linea nel movimento mondiale per i diritti civili durante un tumultuoso mezzo secolo di storia americana, fino all'elezione di Donald Trump e all'ascesa del movimento Black Lives Matter.