Dritto e rovescio, Del Debbio strapazza il maranza: “I rapinatori sono tutti benestanti”
“I rapinatori sono tutti benestanti, non rapinano per mangiare, questo è un dato. Non rapinano perché sennò muoiono di fame, è un dato”. Paolo Del Debbio, tra gli applausi, inchioda l’ennesimo ospite in studio che giustifica violenze e che sottovaluta l’allarme baby gang. Come sempre, ormai da due anni, il conduttore Mediaset parla del fenomeno e della crescente violenza giovanile nel suo Dritto e Rovescio su Rete 4. E come spesso accade qualcuno del pubblico presente si confronta con conduttore e ospiti in studio. Del Debbio però stavolta non si tiene: mentre si parla di baby gang sempre più violente da nord a sud della penisola, il giornalista Mediaset interviene duramente: "Di quelli che sono venuti qui e di quelli che abbiamo intervistato, che ormai sono centinaia, non ce n'è uno che mi abbia detto ‘io rapino, rubo e poi vado a spendere i soldi al supermercato’ – spiega –. È questo il problema, i rapinatori sono tutti benestanti, non rapinano per mangiare, questo è un dato. Non rapinano perché sennò muoiono di fame, è un dato".
Giuseppe Cruciani, anche lui presente in studio, incalza il ragazzo “Maranza”: “Non c'è nessuno che ruba per mangiare, non ce n'è uno – commenta sarcastico –. Presentamene uno che ruba per necessità, ce ne hai uno?". Il giovane tenta una difesa sgangherata: “La gente, se va a rubare, non è solo per il mangiare o solo per il giubbino, ci sono mille fattori e non etichettiamoli a parte 'solo cibo, solo vestiti', è tutto un mix perché uno vuole mantenersi, vuole stare a galla".
Difesa però inutile che viene definitivamente sgretolata da Luca Toccalini della Lega: “Ci sono gli strumenti economici al di fuori del Pane Quotidiano, ma le persone che hanno fame e vanno al Pane Quotidiano non vanno in giro con il coltello da rapina, è una cosa diversa – lo inchioda il deputato – per fortuna c'è il terzo settore che dà una mano a queste persone, per fortuna c'è la gente che dà la mano a queste persone".
