Otto e mezzo, Monti gela Gruber sul caso Pucci: "Sinistra superficiale"

Valerio Castro 09 febbraio 2026 a

a

a

La sinistra ha un bel dire a chiedere a gran voce la testa del comico Andrea Pucci salvo poi, lanciato il sasso, togliere la mano quando questi si chiama fuori dal Festival di Sanremo. La premier Giorgia Meloni ha parlato di una "deriva illiberale" della sinistra, allergica a qualsiasi forma di dissenso. Apriti cielo. Riprende il discorso Lilli Gruber, che nella puntata di lunedì 9 febbraio di Otto e mezzo, su La7, ospita tra gli altri l'ex premier Mario Monti. "Non solo è intervenuta Giorgia Meloni, è intervenuta anche la seconda carica dello Stato, ovvero il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha addirittura chiesto alla Rai di convincere questo Pucci di tornare sui suoi passi. C'è una sinistra illiberale nel nostro paese e l'urgenza è il casting di Sanremo per un Presidente del Consiglio oggi in Italia?", è la domanda che è tutta un programma.

“Su di me è satira, su Schlein è sessismo”. Meloni smaschera il doppiopesismo a sinistra

Monti dal canto suo torna ai tempi del governo tecnico: "Sono andato a guardarmi cosa succedeva al Festival di Sanremo nel 2012-2013, quando il sottoscritto era Presidente del Consiglio - racconta - Rocco Papaleo, che era il conduttore salì sul palco indossando un seriosissimo loden blu e dialogando con Gianni Morandi, disse: 'In linea con il momento storico che stiamo vivendo, volevo lanciare un messaggio di sobrietà, abbiamo un governo tecnico, sarò un conduttore tecnico...". "Ma lei non ha gridato alla deriva illiberale?", incalza la conduttrice.

#iltempodioshø

Il Professore, inevitabilmente, la delude. "Io non vedo una deriva illiberale della sinistra, vedo una deriva un po' superficiale della sinistra, perché è consentito criticare tutto e tutti, però se io fossi un leader politico della sinistra, in questo momento cercherei di mettere all'angolo Giorgia Meloni su altri temi", è la stoccata di Monti. Insomma, la politica estera, per dire, è un "temi persino più importante delle entrate e uscite di scena a Sanremo" su cui la sinistra vuole sindacare.