Bonolis sorprende Toffanin: "Tanto amore". Cosa rivela a Verissimo

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, domenica 8 febbraio su Canale 5, c'è Paolo Bonolis, conduttore e volto delle reti Mediaset. Dopo la fine della relazione con Sonia Bruganelli, Bonolis è single e si parla naturalmente della sua situazione sentimentale. "Sei da un po' da solo, giusto?", chiede la conduttrice. L'ospite rilancia con una battuta: "Vuoi sapere cosa faccio da solo?". Toffanin insiste e chiede se ci sono molte corteggiatrici. "Ma è ovvio", risponde Bonolis che alla domanda se sta bene da solo risponde di essere circondato dall'affetto: "Ho cinque figli, tre nipotini, ho gli amici, ho un lavoro, ho mia madre Ho tanto amore addosso".

Si parla anche di un aneddoto "leggendario", ossia di quando Freddie Mercury avrebbe avuto un colpo di fulmine per un giovane intervistatore, Paolo Bonolis. Il conduttore ridimensiona notevolmente l'accaduto: "Mi ha fatto capire che era piacevole la conversazione. Terminata la conversazione, lui è andato per i suoi siti e io per i miei". Dopo l'intervista Bonolis ricevette dei biglietti per il concerto de Queen a Wembley. "Pensavo che lui si fosse innamorato...", insiste Toffanin sperando di strappare una rivelazione. "Allora, che vuoi che ti diga in questa trasmissione?", si smarca Bonolis provocando le risate del pubblico di Verissimo.