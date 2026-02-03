Fabrizio Corona resta senza social: cancellati tutti gli account. Mistero sull'artefice

Foto: Lapresse

I profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi, in particolare quello, popolarissimo, di Instagram. La 'cancellazione' non e' stata disposta dalla magistratura milanese ma potrebbe essere stata un'iniziativa di Google o Meta legata alla sentenza del tribunale civile che nei giorni scorsi aveva bloccato la messa in onda di 'Falsissimo' su istanza dei legali di Alfonso Signorini. "Non ne so nulla”, ha detto l'avvocato Ivano Chiesa, contattato dall’AGI dopo che è emersa la notizia.