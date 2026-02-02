Fabrizio Corona, il legale a Maschio Selvaggio: "Azioni legali scatenate"

02 febbraio 2026 a

“Fabrizio sta benissimo, è carico a mille e queste iniziative lo motivano ulteriormente”. A parlare è Ivano Chiesa, avvocato e legale di Fabrizio Corona, che in diretta a Rai Radio 2, nella trasmissione radiofonica 'Maschio Selvaggio' andata in onda sabato 31 gennaio, è intervenuto per ribadire la difesa dell'ex paparazzo dopo i video pubblicati sul proprio canale 'Falsissimo' in merito ad Alfonso Signorini e Mediaset.

Contenuti web che hanno sollevato numerose critiche, tra cui quelle dei due conduttori Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini sul rapporto fra sfera privata ed effettivo interesse pubblico delle rivelazioni. Il legale ha però assicurato che Fabrizio "è intelligente e sa dov'è il limite", mentre sulle ritorsioni legali di Mediaset si è detto sereno: "Mi aspetto azioni giudiziarie scatenate, ma non c’è alcun problema. Siamo qua”.

Incalzato dai conduttori sulla natura delle rivelazioni, da molti definite una "dossieraggio" mediatico, Chiesa ha respinto l'idea che il diritto di cronaca spetti solo ai giornalisti iscritti all'albo: "Anche il più farabutto d'Italia ha il diritto di dire ciò che pensa. Se qualcuno si sente offeso, sporga querela o chieda i danni dopo, non prima. Falsissimo non è una testata giornalistica? Quindi stai dicendo che lo avesse fatto una testata registrata sarebbe andato bene? Il principio non cambia”.

Giorni addietro, Alfonso Signorini aveva anche denunciato i rappresentante legali di Google per diffusione di chat private. "Capisco il concorso in diffamazione, ma sulla ricettazione faccio veramente fatica”, ha concluso l'avvocato Chiesa. La battaglia non accenna a fermarsi: né sui social, né all'interno delle aule di tribunale.