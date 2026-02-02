Littizzetto da Fazio, neanche una parola sul poliziotto: la letterina è sul bidet...

02 febbraio 2026 a

a

a

La sua Torino messa a ferro e fuoco, un poliziotto preso a martellate in un assalto che solo per un caso non si è trasformato in una tragedia. Ma la letterina della domenica sera di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa parla del bidet. Accostamento che viene fatto notare sui social da svariati utenti, mentre l’imperdibile missiva di Lucianina a Emmanuel Macron sul famoso sanitario che parte del mondo ci invidia non è stata rilanciata dagli account ufficiali della trasmissione.

La comica piemontese nella trasmissione sul Nove riprende la notizia che riporta come il sindaco di New York Zohran Mamdani abbia installato i bidet nella residenza ufficiale. Littizzetto con un prevedibile francese maccheronico si rivolge al presidente Macron come capo del paese più refrattario sul sanitario. Un monologo accolto tiepidamente (eufemismo) dagli utenti che hanno commentato sotto gli articoli postati su X. "Sai che ridere…", "Umorismo raffinatissimo", "La Littizzetto è simpatica come la sabbia nel letto".