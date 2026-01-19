Alfonso Signorini, Antonio Medugno dice tutto in Procura: “Ai Pm ho confermato le accuse"

Foto: Lapresse

Andrea Regina 19 gennaio 2026

Antonio Medugno, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato sentito in Procura a Milano per rispondere alle domande sulla denuncia presentata contro il conduttore Alfonso Signorini, indagato per violenza sessuale ed estorsione. Il modello è stato sentito come testimone dai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. Al centro della denuncia ci sarebbero presunte avances da parte di Signorini avvenute nella primavera del 2021. Contatti che sarebbero iniziati prima telefonicamente e poi di persona. Medugno avrebbe però subito chiarito la sua posizione, interrompendo i contatti con il giornalista.

"Sono molto fiducioso e tranquillo perché ho raccontato tutta la verità quindi sono tanto fiducioso nella magistratura. Ho detto la verità e ho confermato il contenuto nella denuncia, non posso dire altro", le parole di Medugno, che per circa due ore è stato sentito al quarto piano del palazzo di giustizia dai pubblici ministeri. "Sono stanco, sono stati giorni pesanti. Io sono stato messo in una bufera mediatica senza volerlo e quindi mi sono dovuto difendere per forza. Sono qui per avere giustizia e per la verità. Io avevo rimosso, volevo rimuovere e purtroppo mi sono ritrovato a riviverlo non volendolo. Ora sono qui e va bene così" dice il giovane difeso dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipitella. A chi gli chiede se sarà il solo a denunciare il presunto 'sistema' il giovane modello replica: "Io credo di no, non so chi ci potrà essere ma credo di no. Non posso dire se esiste un sistema Signorini, io penso alla mia vicenda, a quello che ho subito io e raccontato. E quello che ho raccontato io è tutta la verità", conclude Medugno.