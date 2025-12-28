Francesca Pascale, che bordata a Paola Turci: "Disprezzava Berlusconi, non i suoi soldi"

Foto: Ansa

Un'intervista tutto tondo quella di Francesca Pascale al Corriere della Sera pubblicata oggi. Dall'infanzia in una famiglia con un papà operaio e una mamma casalinga ("un patriarcato naturale" dice), ma anche l'amore per Silvio Berlusconi a cui è stata legata a lungo. "Non è mai finita, non ci siamo mai realmente separati", racconta. Una relazione lunga 15 anni. "Io ho conosciuto il Presidente quando aveva 69 anni ed era un uomo forte e libero", ha detto Pascale, "ho ho vissuto tutto il bello possibile". Dopo la relazione con il Cavaliere Pascale si è legata a Paola Turci, anche con una unione civile interrotta dopo quattro anni.

Per descrivere il rapporto con la cantante, però, Pascale ha parole molto più amare rispetto a quelle usate per il Cav. "La mia unione civile? È stata una relazione tossica, non ero pronta dopo Berlusconi, era un chiodo schiaccia chiodo", ha risposto Pascale. "Ma mi prendo la mia responsabilità. Di quella storia mi ha fatto soffrire l'ipocrisia: stavo con una donna che disprezzava Berlusconi, ma non il fatto di vivere in casa mia con il suo denaro", è la stoccata a Turci.