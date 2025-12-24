Meloni, il video degli auguri di Natale è la migliore risposta alle follie woke

Foto: Facebook Giorgia Meloni

Un augurio di un felice e sereno Natale a tutti gli italiani, ma anche una risposta al delirio woke e anti-occidentale che sembra imperversare, almeno in certi ambienti. La premier Giorgia Meloni nel giorno della vigilia ha postato sui social un video sui social in cui appare davanti a un tradizionalissimo presepe di Natale. "Tempo fa dissi: 'prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe': il presepe non impone niente a nessuno, racconta una storia e custodisce dei valori, rende più profonde le radici , e una nazione che conosce le proprie radici è una nazione che non ha paura del confronto, né del futuro", dice la premier nel video natalizio pubblicato sui social.

Luci calde e un maglione di lana, classico da feste in famiglia. "Questo simbolo parla di dignità, responsabilità, rispetto della vira e attenzione ai fragili"; dice ancora in riferimento al presepio. "Sono valori che meritano di essere custoditi e non di essere messi da parte per moda o per timore. Siate orgogliosi della vostra identità e del messaggio di pace che porta con sé", conclude Meloni. Identità, tradizione, rispetto. In una parola: radici, che sono quelle che permettono alla pianta di crescere e proiettarsi nel futuro.