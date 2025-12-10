Sophie Kinsella, addio alla scrittrice bestseller di I love Shopping

Foto: Ansa

È morta, all'età di 55 anni, la scrittrice inglese Sophie Kinsella, autrice tra l'altro della serie di successo I love Shopping. Lo ha annunciato la famiglia con un post su Instagram: "Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy). È morta serenamente, con i suoi ultimi giorni pieni dei suoi veri amori: famiglia e musica e calore e Natale e gioia. Non possiamo immaginare come sarà la vita senza il suo splendore e il suo amore per la vita".

Madeleine Sophie Wickham, conosciuta nel mondo come Sophie Kinsella, è scomparsa a Londra due giorni prima del suo 56esimo compleanno. L'autrice britannica era malata di glioblastoma dal 2022, una diagnosi rivelata pubblicamente soltanto nell'aprile 2024. Da allora aveva continuato a scrivere, a comunicare con i lettori e a mostrarsi, come sempre, con quella combinazione di ironia e delicatezza che ha fatto la fortuna dei suoi libri. Kinsella era una voce unica nella narrativa contemporanea: amica ideale per milioni di lettrici e lettori, confidente ironica e complice di risate e lacrime. Le sue opere hanno venduto più di 45 milioni di copie nel mondo e sono state tradotte in oltre 40 lingue. Il suo nome resta indissolubilmente legato alla saga di "I Love Shopping" (Mondadori), un fenomeno globale che ha ridefinito il chick lit del nuovo millennio e trasformato una giovane giornalista finanziaria con la passione per gli acquisti compulsivi in una vera icona pop.

Nata a Londra il 12 dicembre 1969, Sophie Kinsella era la primogenita di David R. Townley e Patricia B. Kinsella. Cresciuta in una famiglia vivace, diventò presto un punto di riferimento per le sue due sorelle, Abigail e Gemma. Proprio quest'ultima, Gemma Townley, avrebbe seguito anni dopo le sue orme, diventando a sua volta una scrittrice. Dotata di una forte sensibilità eclettica, Kinsella studiò prima musica, poi filosofia, politica ed economia al New College di Oxford. Subito dopo la laurea lavorò come giornalista finanziaria, un'esperienza che lei stessa definì "piuttosto noiosa", ma che negli anni avrebbe fornito materiale prezioso per i personaggi e le situazioni dei suoi romanzi. La sua carriera letteraria iniziò a 24 anni, quando scrisse e pubblicò il primo romanzo, "A che gioco giochiamo?" (1995, pubblicato in italiano da Mondadori, come tutti i suoi libri). Seguirono "Affari d'oro" (1996), "Begli amici!" (1997), "La signora dei funerali" (1998), "Una ragazza da sposare" (1999), "La compagna di scuola" (2000) e "Vacanze in villa" (2001). Erano libri firmati con il suo vero nome, Madeleine Wickham: romanzi corali, più seri e meno brillanti, spesso legati a temi familiari e sociali, accolti positivamente dalla critica ma ancora distanti dal boom che l'attendeva.

Il 2000 fu l'anno della svolta: Wickham scelse di presentare alla casa editrice un nuovo manoscritto sotto pseudonimo, senza rivelare di esserne l'autrice. Il nome scelto - Sophie Kinsella - univa il suo secondo nome al cognome da nubile della madre. Quel romanzo era "The Secret Dreamworld of a Shopaholic", pubblicato in Italia come "I Love Shopping". Protagonista è Becky Bloomwood, una giovane giornalista con un'inclinazione patologica allo shopping, capace di infilarsi nelle situazioni più assurde e di cavarsela sempre con un sorriso e un pizzico di malizia. Il romanzo fu un successo immediato. Kinsella aveva trovato una voce nuova: brillante, ironica, disarmante. Becky Bloomwood non era solo una figura comica, ma il ritratto affettuoso delle contraddizioni di una generazione. Da quel primo libro nacque una delle saghe più amate del nuovo millennio: "I Love Shopping a New York" (2001), "I Love Shopping in bianco" (2002), "I Love Shopping con mia sorella" (2004), "I Love Shopping per il baby" (2007), "I Love Mini Shopping" (2010), "I Love Shopping a Hollywood" (2014), "I Love Shopping a Venezia" (2014), "I Love Shopping a Las Vegas" (2016), "I Love Shopping a Natale" (2019). I romanzi della serie sono diventati bestseller internazionali e sono arrivati ovunque: nelle spiagge, nelle metropolitane, nei bagagli delle vacanze, nei comodini di chi cercava una lettura leggera ma non banale, capace di regalare un sorriso dopo una giornata pesante. Nel 2009 Hollywood portò la storia sul grande schermo con "Confessions of a Shopaholic" (in Italia "I Love Shopping"), film con Isla Fisher e Hugh Dancy, ulteriore conferma dell'incredibile popolarità della saga.

Sebbene la serie ''I Love Shopping'' sia il suo marchio più riconoscibile, Kinsella non si è mai limitata a replicare la formula del successo. Parallelamente ha pubblicato una serie di romanzi indipendenti, che hanno conquistato un pubblico ancora più vasto. Tra i più noti: "Sai tenere un segreto?" (2003), "La regina della casa" (2005), "Ti ricordi di me?" (2008), "La ragazza fantasma" (2009), "Ho il tuo numero" (2012), "Fermate gli sposi!" (2013), "La mia vita non proprio perfetta" (2017), "Sorprendimi!" (2018), "La famiglia prima di tutto!" (2019), "Amo la mia vita" (2020), "Attenti all'intrusa" (2021), "Sono esaurita" (2023), "Cosa si prova"" (2024). In questi libri emerge una scrittrice matura, capace di affrontare temi intimi e profondi pur mantenendo la sua inconfondibile leggerezza. Ansia, burnout, crisi personali, relazioni familiari difficili: Kinsella aveva una straordinaria capacità di trasformare le fragilità quotidiane in storie che abbracciavano il lettore. Accanto alla narrativa per adulti, Kinsella ha scritto anche per i più giovani. Nel 2015 pubblicò "Dov'è finita Audrey", un romanzo dedicato al tema dell'ansia adolescenziale. Successivamente creò la serie per bambini "Io e Fata Mammetta, composta da tre volumi usciti tra il 2018 e il 2019. Questa versatilità ha consolidato la sua reputazione come una scrittrice capace di parlare a generazioni diverse con la stessa empatia. Nel 2022 la scrittrice aveva ricevuto la diagnosi di glioblastoma, una delle forme più aggressive di tumore cerebrale. Fu sottoposta a intervento chirurgico, seguito da cicli di chemio e radioterapia. La notizia venne resa pubblica soltanto nell'aprile 2024, quando Kinsella scelse di condividere la propria battaglia con i lettori attraverso un messaggio intenso e commovente.

Nonostante la malattia, continuò a scrivere, trovando nella letteratura una forma di forza e di resistenza. Il suo ultimo romanzo, "Cosa si prova", pubblicato nel 2024, è stato interpretato da molti lettori come una riflessione velata sulla sua condizione, un modo per affrontare con serenità e lucidità un momento doloroso. Sophie Kinsella ha avuto un impatto enorme sulla cultura pop e sulla narrativa rosa contemporanea. Il suo stile, divertente e brillante, ha definito un genere, ma soprattutto ha reso possibile raccontare la complessità dell'identità femminile con una voce nuova. Le sue protagoniste non sono donne perfette: sono goffe, impacciate, emotive, spesso sopraffatte dalle circostanze. Ma sono anche generose, intelligenti, resilienti. Kinsella ha rivendicato con orgoglio l'etichetta di chick lit, sostenendo che fosse "il modo più realistico di rappresentare donne con molte sfaccettature, capaci di essere intelligenti e insieme buffe, ambiziose e pasticcione, delicate e tenaci". Kinsella conobbe il marito, Henry Wickham, la prima sera all'università. Si sposarono giovanissimi, quando lei aveva solo 21 anni, e insieme hanno avuto cinque figli: Freddy, Hugo, Oscar, Rex e Sybella. Una famiglia che la scrittrice ha sempre voluto proteggere e tenere lontana dai riflettori, e che è rimasta al suo fianco durante tutta la malattia.