Dimartedì, Piccolotti scatena Storace: "Ma che stai a di'?", l'uscita sulla manovra

Opposizione all'attacco del governo per la Manovra economica, ma come stanno le cose? A Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, i frombolieri come Elisabetta Piccolotti vanno all'attacco: la legge di bilancio è una iattura... Teoremi a cui risponde Francesco Storace: "Io credo che in questa manovra, sui salari, con la strutturalità del taglio del cuneo fiscale, attraverso le decontribuzioni sugli aumenti salariali, si è comunque cominciato a fare qualcosa", spiega l'ex governatore del Lazio e storico esponente della destra.

Insomma, "è quello che si doveva cominciare a fare e io credo che questo vada apprezzato, altrimenti non si spiega perché si spaccano anche i sindacati..."; afferma Storace che risponde a Piccolotti: "Le cose non stanno come racconta lei, perché questo governo, e io non ne faccio parte, sulle tasse, ha cominciato un percorso virtuoso di abbassamento". E ancora: "Non è vero quello che si racconta, questa favola per cui l'economia sta andando male. Non mi avete risposto a una domanda: se tutto va male per chi lavora, perché i sindacati sono spaccati? Perché la Uil, la Cisl, l'Ugl sostengono quello che sta facendo il governo, e solo la Cgil è scatenata?".