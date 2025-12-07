Sanremo 2026, il rapper che sogna il "colonialismo di riconquista": i versi choc di Sayf

Sullo stesso argomento: Il caso Termini e la doppia morale del mondo woke

Tra Patty Pravo e Tommaso Paradiso al prossimo Festival di Sanremo ci sarà anche lui, Sayf, rapper 26enne figlio di padre italiano e madre tunisina. Un nuovo italiano, come si dice, nato in Liguria e formatosi musicalmente con la trap italiana e francese, ma anche con la scuola genovese dei cantautori.

A sentire alcuni versi, anzi «barre» come si dice nel rap, viene però da citare un cantautore livornese, Piero Ciampi, perché Sayf «ha tutte le carte in regola per essere un artista», di quelli amati dalla sinistra più engagé. Sentite qua: «Mi s..., mi sto scopando una leghista, grande giocata su fascia destra. Colonialismo di riconquista», rappa Adam Sayf Viacava - questo il nome per esteso - in «Sinner freestyle» sovrapponendo una certa idea della donna e della politica. La «riconquista» passa dal palco dell’Ariston?