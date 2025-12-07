"Cambio di regime", sparata di Ponzani su Meloni. FdI: gara a chi la dice più grossa

07 dicembre 2025 a

È partita la "gara a chi la dice più grossa". Fratelli d'Italia rilancia sui social su un articolo di Repubblica che riporta le osservazioni della storica Mchela Ponzani snocciolate durante un incontro a Più libri più liberi, la kermesse editoriale in corso a Roma di cui si è molto parlato anche per la polemica legata all'editore Passaggio al bosco, nel mirino della sinistra. Dialogando con Carmelo Lopapa. Ponzani ha evocato la "notte della democrazia", puntando il dito contro l'"imprevedibile" Trump, un "sovvertitore" che impone una "verticale del potere" senza contrappesi. Parlando ella situazione italiana, la storica è altrettanto tranchant. Soprattutto nei confronti della premier Giorgia Meloni.

Con il centrodestra alla guida del Paese "non siamo davanti a un cambio di governo, ma a un cambio di regime", afferma in relazione alle riforme costituzionali su premierato e magistratura. Va all'attacco dell'"Internazionale delle destre" da "Dio, patria, famiglia" e accusa il governo di ridicolizzare l'antifascismo. Sull'omicidio di Piersanti Mattarella afferma riguardo a Meloni: "Una parola la poteva dire, no?". Insomma, una raffica contro la premier e il solito spauracchio della democrazia a rischio quando non c'è la sinistra al governo. Posizioni che provocano la reazione di Fratelli d'Italia su X: "Ogni giorno sembra una gara a chi la dice più grossa. Complimenti Ponzani: con questa è ufficialmente in corsa", si legge sul post di FdI riguardo all'uscita sul "cambio di regime".