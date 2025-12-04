Matthew Perry, c'è la condanna per il medico che gli fornì la ketamina prima della morte

Foto: Lapresse

Angela Barbieri 04 dicembre 2025

E' stato condannato a 30 mesi di carcere, il medico che ha ammesso di aver fornito ketamina a Matthew Perry poche settimane prima della morte dell'attore di Friends per overdose nel 2023. Salvador Plasencia si è dichiarato colpevole a luglio di quattro capi d'imputazione per spaccio di ketamina.

Quarantaquattro anni, il medico, che gestiva una clinica di pronto soccorso a Calabasas, avrebbe dovuto comparire a processo ad agosto prima di raggiungere un patteggiamento. Rischiava una pena massima di 10 anni di carcere federale per ogni capo d'imputazione, hanno dichiarato i pubblici ministeri. Plasencia si è rivolto alla corte in lacrime: "Avrei dovuto proteggerlo", "devo assumermi la responsabilità", ha affermato. Plasencia è il primo di cinque persone sotto inchiesta a essere condannato per la morte di Perry nel 2023 nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles, dopo decenni di lotta contro la dipendenza. Un mese prima della morte della star di Friends, Plasencia aveva inviato un messaggio a un altro medico chiedendogli quanto avrebbe dovuto pagare per la ketamina: "Chissà quanto pagherà questo idiota" e "scopriamolo", scrisse il medico secondo i documenti comparsi in tribunale. Altre quattro persone si sono dichiarate colpevoli, tra cui Jasveen Sangha, uno spacciatore che, secondo l'accusa, fornì all'attore la ketamina che lo ha ucciso. Perry, che lottava da tempo contro la dipendenza, era diventato sempre più dipendente dalla ketamina nelle settimane precedenti al suo ritrovamento privo di sensi nella vasca idromassaggio. L'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles dichiarò che la sua morte fu causata dagli "effetti acuti" della ketamina.