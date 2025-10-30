Fazio Fazio imbarca Greta Thunberg a Che tempo che fa: l'annuncio social

Foto: LaPresse

Camilla Baioni 30 ottobre 2025 a

Fabio Fazio, noto conduttore televisivo del programma "Che Tempo Che Fa", ha recentemente invitato Greta Thunberg al suo programma, confermando la sua attenzione verso figure spesso considerate vicine all’area progressista, sia italiane che internazionali. L’annuncio, arrivato proprio dal conduttore sui propri canali social, presenta l'attivista come "il simbolo globale della lotta per il clima e dell’impegno per la pace". L'intervista andrà in onda sul Nove domenica 2 novembre.

L’attivista Greta Thunberg è diventata un punto di riferimento mondiale nel 2018 quando -allora sedicenne- iniziò a manifestare davanti al Parlamento svedese con un cartello che chiedeva azioni concrete contro il cambiamento climatico. Da quel gesto nacque il movimento “Fridays for Future”, che ha ispirato milioni di giovani in tutto il mondo. Nel corso degli anni Thunberg ha ampliato la propria visione, collegando la crisi climatica a questioni di giustizia sociale, economica e geopolitica.

Di recente la svedese ha espresso posizioni anche sul conflitto israelo-palestinese, prendendo parte alla Gaza Freedom Flotilla, la missione navale partita per rompere il blocco della Striscia di Gaza. Ha denunciato le violenze e ha sottolineato: “È lo stesso sistema che provoca genocidi, che distrugge gli ecosistemi, la biosfera, l’atmosfera, destabilizzandola.” Lo scorso settembre quando diverse navi della Flotilla sono state fermate, Greta Thunberg era tra i passeggeri trasferiti in un porto israeliano. L'attivista ha poi raccontato di essere stata "insultata, gettata a terra e presa a calci" durante le ore trascorse in carcere in Israele.

Dopo aver ospitato Enzo Iacchetti, noto comico e volto televisivo che non ha esitato a prendere posizioni contro Israele, Fabio Fazio continua a orientare il suo salotto verso ospiti divisivi sul tema del Medio Oriente.