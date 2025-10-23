Otto e mezzo, frizioni su Sinner tra Cazzullo e Scanzi: “Dell'Italia non gli importa nulla”, “Polemica inutile”

Foto: La7

Pina Sereni 23 ottobre 2025 a

a

a

Si discute della mancata presenza di Jannik Sinner in Coppa Davis nel corso della puntata del 22 ottobre di Otto e mezzo, talk show pre-serale di La7 condotto da Lilli Gruber. Ospite in studio è presente Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, che ha realizzato un editoriale molto critico nei confronti del tennista, che ha preferito concentrarsi sui propri impegni per ritrovare il numero uno del mondo e rinunciando quindi all’impegno con la Nazionale guidata da Filippo Volandri: “Io non sono un avversario di Sinner, sono un tifoso di Sinner. Dal punto di vista sportivo non è un grande, è un grandissimo. È fortissimo, migliorerà ancora e segnerà la storia del tennis. Come comportamento in campo è irreprensibile, leale. Però molti, in particolare i giornali di destra, ma non solo, lo additano come modello della nuova Italia, come l'esempio del nuovo italiano che avanza. Gli creano un problema, perché quasi in ogni occasione ha dimostrato - l’attacco di Cazzullo contro Sinner - che dell'Italia non gli importa molto più di nulla. Non ha soltanto rifiutato adesso la convocazione in Davis, che in effetti non ha più l'importanza che aveva una volta, ha rifiutato le Olimpiadi, non ha mai fatto le Olimpiadi. Tokyo 2021 e neanche Parigi 2024, che era il numero uno del mondo. Qualcuno entusiasta disse ‘facciamogli fare il portabandiera’. Dovette intervenire Giovanni Malagò, che non è uno che ama gli spigoli, dicendo che per portare il tricolore alle Olimpiadi bisognerebbe averle vinte o almeno averle fatte”.

Biancofiore su Sinner: "Ingeneroso criticarlo, ha portato in alto i colori italiani. Jannik ripensaci sulla Coppa Davis"

A difesa di Sinner si schiera Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano, che ribatte in collegamento: “Scalda gli animi perché è un campione, è un campione che il tennis non ha mai avuto e perché ha fatto riappassionare al tennis milioni di italiani, non solo italiani. Quindi quando sei famoso, sei amato, ma anche abbastanza detestato nel suo caso, tutto quello che fai fa discutere. Io ho ascoltato molto bene Cazzullo, l'ho anche letto stamattina, sono d'accordo con lui sul tema fiscale, non sono minimamente d'accordo con lui e con tutti quelli come lui che hanno creato questa polemica, perdonatemi, totalmente inutile, priva di senso, sulla Davis”.