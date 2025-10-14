Trump e Meloni, i post che mandano in tilt la sinistra: "Chi sei e da dove vieni"

Foto: Instagram Giorgia Meloni

14 ottobre 2025

Scambio di complimenti via social tra Donald Trump e Giorgia Meloni. L'occasione e' la 'recensione' che il Presidente Usa dedica a 'I am Giorgia', che ovviamente è l'edizione in inglese del libro sulla vita personale e politica della presidente del Consiglio. Trump, sul suo social network Truth, parla di Meloni come del "grande - in maiuscolo - primo ministro italiano" e spiega che "sta facendo un incredibile lavoro per il fantastico popolo italiano". "Il suo libro - prosegue - esplora il suo percorso di fede, famiglia e amore di Patria che le ha dato la saggezza e il coraggio di servire la sua nazione e rendere orgoglioso il suo popolo". Di piu', il Presidente Usa parla di Meloni dicendo che "lei è una fonte di ispirazione per tutti noi".

Parole alle quali la presidente del Consiglio risponde a stretto giro postando su Instagram il post di Trump, ringraziandolo. "Molto gentile, amico mio. Penso sia importante che la gente sappia chi sei e da dove vieni, per giudicare se sei sincero nel tuo percorso politico", scrive la presidente del Consiglio.

Scambio di ringraziamenti ed elogi con Donald Trump che segue quello del vertice egiziano, con la foto di famiglia doive la premier era come unica donna, insieme a oltre trenta capi di Stato e di governo. E poi le riunioni e i confronti con i leader che hanno giocato un ruolo cruciale nel siglare la prima fase dell'accordo di pace in Medio Oriente a Sharm el-Sheikh: "Sono fiera che l'Italia ci sia, siamo qui per fare la nostra parte, per giocare un ruolo di primo piano" ma anche per rivendicare un "supporto costante e silenzioso a tutti gli sforzi" in campo per la pace. "Sono fiera che l'Italia ci sia", aveva detto alla fine di una giornata storica.