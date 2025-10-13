Bernardini de Pace incastra Sala: "Se premia la Flotilla restituisco il mio Ambrogino d'Oro"

Foto: Ansa

"Se la indecorosa candidatura della Flotilla per ricevere l'Ambrogino d'Oro dovesse essere accolta, comunico sin d'ora la mia volontà di restituire pubblicamente l'Ambrogino d'Oro che ho ricevuto con orgoglio anni fa". Lo scrive "con rispetto" ma anche "con ferma indignazione" l'avvocato Annamaria Bernardini de Pace in una lettera inviata al sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Nella missiva, l'avvocata matrimonialista, premiata nel 2015 per il suo impegno "sul fronte dei diritti civili", oltre che per il suo "ruolo prezioso cittadino e nazionale nell'attuazione della costituzione, del progresso sociale e della libertà", spiega: "Ho appreso con sconcerto che il Partito Democratico e Verdi-Sinistra hanno proposto la candidatura della Global Sumud Flotilla per il prossimo Ambrogino d'Oro, l'onorificenza destinata da Milano (quindi da tutti i milanesi) ai cittadini che, con impegno civico, hanno dato lustro alla città".

Ebbene, aggiunge, "questa iniziativa è gravemente inopportuna e profondamente offensiva per il significato che l'onorificenza dovrebbe conservare: premiare chi, con impegno autentico, ha onorato la città di Milano". "La cosiddetta 'flotiglia' (promossa da movimenti ambiguamente Pro-Palestina e da circuiti di finanziamenti non trasparenti) -prosegue la lettera- non ha distribuito cibo, non ha soccorso civili: ha messo in scena una provocazione politica, con finalità simboliche e mediatiche, ai limiti della legalità internazionale". E "tutto questo non ha nulla a che vedere con il senso civico, la solidarietà o la promozione dell'immagine di Milano nel mondo".

"L'antisemitismo -sottolinea ancora l'avvocata- mi fa orrore, anche perché tipico delle persone ignoranti. E ogni gesto che legittima, anche indirettamente, un'ambiguità ideologica, finisce per normalizzare un clima intollerabile, nel quale il disprezzo per Israele diventa alibi per nuovi pregiudizi antiebraici". Ciò detto, avverte, "qualora tale indecorosa candidatura dovesse essere accolta, Le comunico sin d'ora, la mia volontà di restituire pubblicamente l'Ambrogino d'Oro, che ho ricevuto con orgoglio anni fa". Per questo, conclude Bernardini de Pace, al sindaco "chiedo di convocarmi, cosi da poterlo fare nello stesso giorno della cerimonia ufficiale di consegna ai rappresentanti della Flotilla, cosi che il mio gesto, non polemico, ma etico, possa essere compreso nella sua portata simbolica". Un'altra gatta da pelare per il sindaco nel giorno in cui il Pd si spacca sul voto per il gemellaggio tra Milano e Israele, confermato dal consiglio comunale, con i ProPal che hanno dato vita a scontri in piazza.