Milano conferma il gemellaggio con Tel Aviv. Pd diviso, i ProPal scatenano il caos

Tensione al Consiglio comunale di Milano dopo la bocciatura dell’ordine del giorno promosso dai Verdi, in particolare dal consigliere Carlo Monguzzi, che chiedeva la sospensione del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. La proposta è stata respinta con 21 voti contrari, 9 favorevoli e 6 astenuti con il Pd che si è spaccato.

Durante la seduta, alcuni attivisti pro-Palestina presenti tra il pubblico hanno protestato scandendo cori come «Palestina libera dal fiume fino al mare». Monguzzi ha esposto una bandiera palestinese in Aula, unendosi simbolicamente ai manifestanti. Le proteste hanno costretto la presidente del Consiglio, Elena Buscemi, a sospendere temporaneamente la seduta e far sgomberare il pubblico.

All’esterno di Palazzo Marino, centinaia di manifestanti si erano già radunati dietro lo striscione «Milano antisionista. No gemellaggio» e la scritta «piazza Gaza». La tensione è salita quando il gruppo ha spinto contro le transenne, venendo respinto dalla polizia in assetto antisommossa con l’uso dei manganelli. Successivamente il presidio si è trasformato in un corteo per le vie del centro.