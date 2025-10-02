Rai, fatto fuori Enrico Varriale: arrivato il licenziamento per giusta causa

Foto: Ansa

Gabriele Laganà 02 ottobre 2025 a

a

a

Enrico Varriale non fa più parte della squadra Rai. L’azienda ha risolto il contratto del famoso giornalista sportivo e conduttore per giusta causa. La notizia è stata comunicata nella giornata di ieri dal direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, in una mail inviata al CdR di RaiSport e inoltrata anche al resto della redazione sportiva. La decisione, non necessariamente collegata, arriva dopo che lo scorso 13 giugno il volto noto di Rai Sport è stato condannato a 10 mesi per stalking e lesioni dal giudice di Roma. A Varriale era stato anche imposto l’obbligo di partecipare periodicamente a un percorso per uomini autori di violenza contro le donne.

“Aggressione, minacce e panico”. Il racconto choc di un'altra donna che accusa Varriale

La carriera del giornalista sportiva nella Rai inizia nell’ormai lontano 1986. Varriale collabora con la sede di Napoli e il TgR. Trascorrono 3 anni e il giornalista entra a far parte della redazione sportiva del TG3 allora diretta da Aldo Biscardi. È un periodo d’oro per Varriale che viene promosso inviato di punta della celebre trasmissione sportiva “Il processo del lunedì”. Nel gennaio 2019 viene nominato vicedirettore di Rai Sport. Dal settembre dello stesso anno assume la conduzione di “90º minuto”, altra trasmissione calcistica di primissimo piano della Rai. In occasione degli Europei del 2021, terminati con il grande successo dell’Italia, Varriale commenta dallo stadio i pre e post-partita della Nazionale azzurra. Successivamente lascia la conduzione di “90º minuto” a Marco Lollobrigida.

Varriale condannato a 10 mesi di reclusione per stalking e lesioni alla ex

Nel settembre 2021 per Varriale iniziano i problemi. Il giornalista e conduttore viene indagato con le accuse di stalking e lesioni nei confronti dell’ex compagna. A suo carico il Tribunale di Roma dispone il divieto di avvicinamento. Il processo di primo grado, avviato nel gennaio 2022, si conclude con una condanna a dieci mesi con pena sospesa. Ora la decisione della Rai che ha deciso di rompere il rapporto lavorativo con il giornalista.