Carlo Sassi, addio a mister Moviola: il gol di Rivera che cambiò il calcio in tv

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo italiano. All’età di 95 anni è morto Carlo Sassi, volto storico della popolare programma televisivo “La Domenica sportiva”. Il suo nome è entrato nella storia del giornalismo sportivo per l’”invenzione” della moviola.

Grande appassionato di calcio, Sassi tentò anche la carriera da calciatore senza grandi fortuna. Fece un provino per l'Inter e poi giocò per alcuni anni in serie C e nei dilettanti. Nel 1960 venne assunto in Rai, dove lavorò fin da subito per “La Domenica Sportiva”. Per certi versi il 22 ottobre del 1967 fu un giorno estremamente importante per la sua carriera. Dopo un derby Inter-Milan, analizzò le immagini della partita per chiarire se il gol di Rivera fosse effettivamente da convalidare: Sassi stabilì al rallentatore che la palla non avesse del tutto oltrepassato la linea di porta. Da allora la cosiddetta moviola entrò a far parte della vita calcistica di ogni italiano.

Sassi curò prima la moviola insieme a Bruno Pizzul. Poi divenne titolare di una rubrica intitolata “Pronto moviola”, nella quale commentava gli episodi contestati, ascoltando il parere dei protagonisti in campo.

Il suo nome era garanzia di obiettività e professionalità. L'analisi di Sassi era divenuta un fondamentale punto di riferimento quando si verificava una decisione arbitrale contestata. Rimase alla Domenica Sportiva fino al 1991. Indimenticabile anche la sua partecipazione in “Quelli che il calcio” dal 1993 al 2001, quando il calcio stava vivendo la fase di evoluzione entrando nell’era delle pay tv e degli anticipi e posticipi

"La Rai esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Sassi, giornalista e storico volto della Domenica Sportiva. Pioniere dell'uso della moviola, introdotta nel 1967, ha cambiato il modo di raccontare il calcio e lo sport in televisione. Con rigore e passione ha accompagnato per decenni i telespettatori, lasciando un segno indelebile nella storia del giornalismo sportivo italiano", è la nota diffusa dalla Rai.