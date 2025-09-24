Elsa Fornero non si tiene da Floris: "C'è una sola parola per Vannacci". E poi accusano di odio la destra...

Foto: La7

Gabriele Laganà 24 settembre 2025 a

a

a

Nel recente passato c’è già stato qualche screzio tra Elsa Fornero, ex-ministro del Lavoro nel governo Monti, ed il generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega. Nella puntata di ieri sera di “DiMartedì, programma di approfondimento politico e sociale di La7 condotto da Giovanni Floris, la professoressa ha lanciato un nuovo attacco contro l’esponente leghista usando parole molto pesanti.

In apertura la Fornero ha ammesso di averlo già detto una volta “e ora lo ripeto. Credo che l’aggettivo che si deve usare sia quello di vomitevole”. L’ex ministro si riferisce alle parole pronunciate da Vannacci a Pontida, la festa tradizionale del Carroccio, dello scorso fine settimana.

Video su questo argomento Ilaria Salis evita il processo, Vannacci: "Questo voto è una vergogna"

La Fornero, per rimarcare il suo pensiero, ha rincarato la dose affermando che “non c’è altro modo di descrivere quel linguaggio lì”. La stessa ha poi aggiunto di vergognarsi che un rappresentante delle istituzioni del nostro Paese “in questo caso a Bruxelles ma prima era come lui orgogliosamente rivendicava un generale italiano, io mi vergogno di avere un simile rappresentante in Europa e mi vergogno di avere un generale che si comporta in questo modo”.

Lo “sfogo” della Fornero però non si conclude qui. Forse sentendosi forte a seguito degli applausi del pubblico, l’ex ministro ha concluso il suo intervento lanciando un altro affondo contro l’europarlamentare. “Veramente, Vannacci vergognati", ha affermato con sicurezza la Fornero.