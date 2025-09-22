Ivano dei Cugini di Campagna, oltre al danno la beffa: "È casa sua? Non me ne vado"

Foto: X Fuori dal coro

“Io non mi muovo da qua”. Samia, l’inquilina abusiva della casa di proprietà di Ivano Michetti, storico chitarrista e fondatore del gruppo I Cugini di Campagna, non sembra disposta a cedere neanche a fronte della sentenza che, nel 2024, le ha imposto di lasciare libera l’abitazione. Raggiunta dalle telecamere di Fuori dal Coro, la trasmissione di Rete 4 condotta dal giornalista Mario Giordano, la donna è andata su tutte le furie: “Oggi giorno venite a rompere il c.... - ha detto rivolgendosi all’inviata del programma - Io non esco da qua. Capito?”.

La vicenda

Una storia che rasenta la follia. Tutto comincia nel 2022, quando Ivano Michetti decide di affittare il suo appartamento di Tor Pignattara (Roma) a un cittadino iracheno. L’inquilino si trasferisce nell’abitazione con i propri familiari, firmando un contratto da 350 euro mensili. Fin qui, tutto regolare. Finché l’uomo è costretto, per motivi personali, a ritornare nel suo Paese di origine per qualche giorno. Così lascia le chiavi a una conoscente. Al rientro in Italia, però, trova una brutta sorpresa: una sconosciuta, poi identificata come Samia, ha occupato la casa.

La denuncia di Michetti a Fuori del Coro: “Non paga l’affitto da tre anni”

Preso atto della situazione, Michetti ha deciso di procedere per via legali contro l’inquilina abusiva. E alla fine, il Tribunale di Roma gli ha dato ragione: Samia deve lasciare la casa. Neanche a dirlo, la donna si rifiuta di farlo. Ma non è tutto. “Sono tre anni che non paga l'affitto. Le devo pagare pure le spese condominiali e le bollette!”, ha denunciato più volte in tv il chitarrista de I Cugini di Campagna. Insomma, oltre al danno la beffa. Nonostante l’esasperazione, però, Michetti riesce a cantarci sù e lo fa ai microfoni di Fuori dal Coro, parodiando il ritornello del cavallo di battaglia del gruppo: “Anima mia, torna a casa tua… Li …tacci tua”.