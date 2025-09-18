Jimmy Kimmel, sospeso il programma dopo le frasi choc su Charlie Kirk

Foto: Lapresse

L’Abc ha deciso di sospendere “a tempo indeterminato” la messa in onda del “Jimmy Kimmel live”, il programma condotto dal celebre comico e conduttore di Hollywood Jimmy Kimmel, a seguito dei commenti rilasciati da quest’ultimo sull’omicidio di Charlie Kirk. Lo riportano i media americani citando Nexstar, una delle più grandi società di broadcasting operanti negli Stati Uniti.

Cosa ha detto Jimmy Kimmel

La decisione sarebbe maturata dopo l’ultima puntata del late-night show di Kimmel, trasmessa lunedì sera sulla rete Abc. Nel corso del programma, il presentatore ha detto: “Abbiamo raggiunto nuovi minimi con i Maga, che hanno cercato di descrivere il ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e hanno fatto di tutto per ottenere punti politici su questo”. Il riferimento è Tyler Robinson, il presunto assassino del fondatore di Turning Point Usa, incriminato dalle autorità statunitensi con l’accusa di omicidio aggravato. Occorre precisare che l'emittente non ha spiegato il motivo per cui il programma è stato sospeso.

La sospensione del programma

Secondo quanto riportano i media d’Oltreoceano, l’Abc, che trasmette lo show di Kimmel dal 2003, si è mossa rapidamente dopo che Nexstar ha comunicato la sospensione del programma a partire da mercoledì 17 settembre. “I commenti di Kimmel sulla morte di Kirk sono offensivi e insensibili in un momento critico del nostro dibattito politico nazionale", ha dichiarato Andrew Alford, presidente della divisione broadcasting di Nexstar. Da parte del conduttore, il cui contratto scade nel 2026, non c’è stato alcun commento.

Il commento di Trump

A seguito della notizia, il vice capo di gabinetto della Casa Bianca Taylor Budowich ha scritto su X: “Benvenuti nella cultura delle conseguenze. Gli americani normali e dotati di buon senso non sono più disposti a sopportare queste st…… - recita il post - e aziende come la Abc sono finalmente disposte a fare la cosa giusta e ragionevole”. Donald Trump si è congratulato con l’Abc “per aver finalmente avuto il coraggio di fare ciò che doveva essere fatto” si legge in un post pubblicato sul social Turth dal presidente degli Stati Uniti. “Kimmel non ha alcun talento e ottiene ascolti persino peggiori di Colbert, se possibile, - ha aggiunto - questo lascia Jimmy e Seth, due perdenti totali, sulla NBC, emittente di fake news. Anche i loro ascolti sono terribili. Fallo, NBC!!!”.

Il precedente

"I due perdenti totali" a cui Trump fa riferimento nel messaggio sono altri due presentatori televisivi, ovvero Jimmy Fallon e Seth Meyers. La scorsa estate, la Cbs ha dichiarato che avrebbe cancellato il programma di Colbert alla fine di questa stagione per “motivi finanziari”. Ad ogni modo, molti ritengono che sulla decisione abbiano inciso alcuni commenti del conduttore, che è sempre stato molto critico nei confronti del presidente degli Stati Uniti.