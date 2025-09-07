Il concerto dei Coldplay non finisce di fare danni: altro divorzio per la kiss cam

Salvatore Martelli 07 settembre 2025 a

“Non è esattamente il marito ideale, anche se neanche lei sembra la moglie dei sogni, ma lui se l’è cercata”: continua l’onda lunga della Kiss Cam più famosa nella storia del web. Le telecamere che avevano sorpreso il CEO di Astronomer Andy Byron e Kristin Cabot, Chief Officer della stessa compagnia, durante il concerto dei Coldplay al Gillette Stadium di Foxborough in Massachusetts, seguitano a far parlare di sé. Kristin infatti avrebbe presentato istanza di divorzio dal marito Andrew a Portsmouth nel New Hampshire, e questa non sarebbe l’unica novità che sta facendo discutere, perché al centro delle cronache è finito proprio l’ormai ex marito.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail che avrebbe parlato con la seconda moglie di Andrew, Julia, tra lui e Kristin ci sarebbero stati attriti e contrasti già ben prima del video virale della Kiss Cam. La donna infatti ha inviato un messaggio al suo ex poco dopo il concerto e al suo messaggio, l’uomo avrebbe risposto seccamente: “La sua vita non ha niente a che fare con me” confermando anche che i due ex coniugi erano già in procinto di separarsi.

La coppia infatti era già in crisi da tempo e Cabot non era apparso scandalizzato quando aveva visto la moglie insieme al collega fare il giro del mondo e del web. A infittire però la vicenda ci sarebbe il profilo dell’uomo emerso dai racconti di Julia. “Non è esattamente il marito ideale, anche se neanche lei sembra la moglie dei sogni, ma lui se l’è cercata. Dopo l’accaduto ho ricevuto un sacco di messaggi da persone con quella parola: ‘karma’.”.

E non solo, Julia ha anche aggiunto: “Era come dire: quello che dai, ricevi. Personalmente, non credo che lui sia affatto toccato da quello che è successo. Non credo che i suoi sentimenti siano feriti. Probabilmente è solo imbarazzato”. Nonostante Andy Biron si sia rapidamente dimesso da CEO d Astronomer e Kristi abbia lasciato anche lei la compagnia poco dopo, continua quindi l’epopea della Kiss Cam. Quale sarà il prossimo capitolo?