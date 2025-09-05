Si rivede Sandro Bondi, il "poeta" di Berlusconi all'evento dei meloniani doc

Foto: LaPresse

Si rivede Sandro Bondi, ex senatore ma soprattutto uno dei volti più riconoscibili tra i fedelissimi di Silvio Berlusconi. Sette anni dopo l’addio al Parlamento il nome dell'ex esponente di Forza Italia spunta nel programma di “New Direction Academy”, evento politico in scena a Igea Marina dal 5 al 7 settembre con il presidente della fondazione New Direction Nicola Procaccini, il capodelegazione di FdI-Ecr Carlo Fidanza, il vicepresidente del Parlamento Ue Antonella Sberna, i Ministri Tommaso Foti e Daniela Santanché, il capo della segreteria politica di FDI Arianna Meloni e il responsabile Organizzazione di FDI Giovanni Donzelli. "Identity, Community and Conservative European Vision" è il sottotitolo dell'evento promosso dalla fondazione dei conservatori europei.

Sindaco comunista in Toscana, all'alba degli anni Novanta Bondi conosce Berlusconi grazie allo scultore Pietro Cascella e scocca un colpo di fulmine politico che porterà il politico classe '59 a diventare uno dei fedelissimi del Cav, oggetto anche dei suoi sforzi lirici con varie poesie a lui dedicate nel corso degli anni. Negli ultimi anni, una separazione amara con Forza Italia. Domani si rivedrà sul palco in Provincia di Rimini.

Il programma della kermesse

Venerdì 5 settembre

18:00: Apertura dei lavori con “Why a New Direction Academy” e gli interventi di Giovanni Donzelli , Responsabile organizzazione FdI, Elisabetta Gardini , Membro del Board di New Direction, Mario Mantovani , Vice Presidente della Commissione Affari Giuridici del PE.

18:45-19:00 Interventi del Sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, e di Nicola Missiani, Assessore e Presidente del Circolo locale di FdI.

19:00-19:30 Sessione: “The value of the political commitment” con i coordinatori regionali di Fdi Emilia Romagna e Fdi Lombardia sen. Michele Barcaiuolo e on. Carlo Maccari.

19:30-20:30 Sessione: “Why engage: politics between passion and responsibility”presentato da on. Beatriz Colombo con Nicola Marcello, Stefano Campisi, Christian Garavaglia e Witold De Chevilly, Direttore Esecutivo di New Direction.

Sabato 6 settembre

10:00-11:00 Sessione: “From the local club to the Institutions: young people in politics” presentato da on. Daniela Dondi con i consiglieri regionali Romana Dell'Erba e Marco Bestetti e i sindaci Domenico Carbone, Mattia Ferretti e Daniele Sinibaldi.

11:00-12:00 Presentato da on. Andrea Mascaretti con on. Fabio Roscani, on. Chiara La Porta e on. Paolo Inselvini MEP.

12:00-13:30 Sessione “Identity, community and European vision”presentato da Sen. Sandro Sisler con on. Nicola Procaccini (Presidente di New Direction e Co-Presidente del gruppo ECR al PE), on. Antonella Sberna (Vice Presidente PE), on. Antonio Giordano (Segretario Generale ECR Party) e Alexandr Vondra (Vice Presidente di New Direction).

18:30-20:00 Sessione: “Governing with identity: culture, territory and communication” presentato da on. Lucrezia Mantovani con i Vice Presidenti del Parlamento Europeo on. Roberts Zīle e on. Kosma Zlotowski, il capo delegazione FdI-Ecr on. Carlo Fidanza , il Ministro per gli Affari Europei on. Tommaso Foti e il Ministro del Turismo sen. Daniela Santanchè

20:00-20:30 Intervento su "President Giorgia Meloni's Foreign Policy" con Sandro Bondi, già ministro della Cultura.

Domenica 7 settembre

10:00-12:00 Sessione su “From national vision to European vision” presentato da on. Cristina Almici, con on. Stefano Cavedagna, on. Lara Magoni, on. Mario Mantovani, on. Francesco Torselli, on. Diego Solier, on. Geadis Geadi e on. Branka Lozo.

12:00-12:30 Conclusioni con Arianna Meloni , capo della segreteria politica FdI e on. Galeazzo Bignami , Capogruppo FdI alla Camera dei Deputati.

