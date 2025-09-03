Rogers Waters al veleno con Ozzy Osbourne. Insorge il figlio: “Patetico e fuori dal mondo”

03 settembre 2025 a

A meno di due mesi dalla scomparsa di Ozzy Osbourne, morto il 22 luglio scorso, è polemica tra il figlio del frontman dei Black Sabbath e Roger Waters. L'ex Pink Floyd, in una recente intervista a 'The Independent Ink', ha liquidato con toni sprezzanti sia la figura dell'artista sia la sua musica: "Ozzy Osbourne, che è appena morto, che Dio lo benedica nello stato in cui è stato per tutta la sua vita. Non lo sapremo mai. La musica, non ne ho idea. Non me ne frega un caz… - ha detto Waters -. Non mi interessa dei Black Sabbath, non mi sono mai interessati. Non ho alcun interesse a mordere teste di polli o qualunque cosa facciano. Non me ne può fregare di meno".

Parole che non sono passate inosservate. Il figlio di Ozzy, Jack, ha replicato con un messaggio durissimo, postato sul suo profilo Instagram, accusando Waters di essere "patetico e fuori dal mondo": "Hey Roger Waters, vaffan... - scrive Jack -. L'unico modo in cui sembri ottenere attenzione, ormai, è vomitando stron*ate sulla stampa. Mio padre ha sempre pensato che fossi uno stron*o, grazie per averglielo confermato". Lo scontro via social arriva in un momento particolarmente delicato per i fan, ancora scossi dalla scomparsa di Osbourne e sembra sottolineare quanto sia ancora acceso il dibattito attorno all'eredità musicale del 'Prince of Darkness'.