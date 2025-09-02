Nestlé, scossone ai vertici: licenziato il Ceo Freixe per una relazione clandestina

02 settembre 2025 a

Il colosso alimentare Nestlé ha annunciato il licenziamento immediato del suo amministratore delegato Laurent Freixe, a seguito di un'indagine su una ''relazione sentimentale non dichiarata con una dipendente direttamente subordinata''. Lo riporta una nota della società alimentare. Il consiglio di amministrazione della società in particolare ritiene che il comportamento di Freixe violi il codice di condotta e le linee guida interne del gruppo. Al suo posto, è stato nominato Philipp Navratil, attuale responsabile di Nespresso, come nuovo Ceo. Nestlé ribadisce che l'orientamento strategico rimane invariato, con l'obiettivo di accelerare crescita ed efficienza.

Freixe ha violato il codice aziendale nascondendo la relazione: la coppia avrebbe dovuto renderla pubblica. Secondo il portavoce dell'azienda, non sono previste ulteriori sanzioni nei confronti di Freixe. Tuttavia, dovrà rinunciare alla buonuscita. Navratil, citato nella nota di Nestlè, ha affermato: "È un privilegio poter guidare Nestlé verso il futuro. Sostengo pienamente l'orientamento strategico dell'azienda". Lo svizzero assicura che collaborerà con il presidente Paul Bulcke, il presidente designato Pablo Isla e il consiglio di amministrazione per accelerare l'attuazione della strategia.