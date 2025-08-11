Europei Atletica, Vannacci a gamba tesa: "Razzismo al contrario". Chi tira in ballo

11 agosto 2025 a

A conclusione degli storici Europei Under 20 della Nazionale azzurra di atletica, l'europarlamentare leghista e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci commenta a suo modo i risultati dei giovani italiani, concentrando le sue attenzioni sull'oro vinto nel salto triplo femminile dalla 19enne milanese Erika Saraceni, a suo dire "ignorata dai media" per un presunto "razzismo al contrario della sinistra". "Erika Saraceni ha conquistato una spettacolare medaglia d'oro agli Europei Under 20 di Tampere, in Finlandia. 14.24 metri al suo ultimo tentativo, nuovo record italiano juniores e primato della manifestazione. Una gara dominata dall'inizio alla fine, un talento cristallino, figlia di due ex atleti azzurri, che porta l'Italia sul tetto d'Europa", ha scritto sui social Vannacci. "In un Paese normale questa notizia riempirebbe le prime pagine. Qui invece giusto qualche trafiletto a fronte degli articoloni dedicati a qualche altra atleta altrettanto brava ma che, guarda caso, si distingue per le sue origini non italiane. E viene da pensare: perché? Forse perché bianca? Cristiana? Di origini italiane? Magari anche eterosessuale?", ha aggiunto l'europarlamentare.

"L'anno scorso, durante le Olimpiadi, molti giornali dedicarono ampio spazio solo alle pallavoliste nere, senza neanche menzionare fuoriclasse come Ekaterina Antropova. Quando la narrativa è selettiva, si crea un razzismo al contrario, quello che oggi è diventato un marchio di fabbrica di certa sinistra", ha scritto ancora Vannacci. "Onore a Erika Saraceni: esempio di impegno, talento e amore per la nostra bandiera. Onore a tutti i nostri atleti, senza distinzione di pelle, colore degli occhi, origine o orientamenti vari. Ricordiamolo alle testate della sinistra che predicano la libertà, la non discriminazione e la democrazia ma sono le prime a essere intolleranti e a epurare chi non rientra nei loro bislacchi canoni di finto progressismo", ha concluso il vicesegretario federale della Lega per Salvini Premier.