Von der Leyen, che figuraccia. Il video clamoroso col contestatore

"Cortocircuito" democratico in Finlandia. Durante un comizio in Finlandia, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dal palco si è rivolta direttamente verso un uomo del pubblico che la contestava.

 

 

"La persona che mi sta contestando deve essere grato di vivere in un Paese libero come la Finlandia, dove la libertà di parola è un diritto- ha detto la von der Leyen . Se fossimo in Russia, sarebbe stato  arrestato nel giro di due minuti! Grazie a Dio siamo in democrazia!". Peccato che esattamente nello stesso momento in cui Ursula decantava i benefici della democrazia finlandese, due agenti di polizia hanno portato via l'uomo, proprio come sarebbe accaduto in Russia...

