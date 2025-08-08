Von der Leyen, che figuraccia. Il video clamoroso col contestatore

08 agosto 2025 a

"Cortocircuito" democratico in Finlandia. Durante un comizio in Finlandia, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dal palco si è rivolta direttamente verso un uomo del pubblico che la contestava.

Everyone enjoying video of Ursula von der Leyen shouting down a heckler by declaring that "in totalitarian Russia where he’d be arrested immediately" - before he is arrested immediately.



But the second irony is that out of the heckler and Ms von der Leyen, odds are that in… pic.twitter.com/Kkx3g0gPo1 — Margarita Simonyan (@M_Simonyan) August 7, 2025

"La persona che mi sta contestando deve essere grato di vivere in un Paese libero come la Finlandia, dove la libertà di parola è un diritto- ha detto la von der Leyen . Se fossimo in Russia, sarebbe stato arrestato nel giro di due minuti! Grazie a Dio siamo in democrazia!". Peccato che esattamente nello stesso momento in cui Ursula decantava i benefici della democrazia finlandese, due agenti di polizia hanno portato via l'uomo, proprio come sarebbe accaduto in Russia...