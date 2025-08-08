Von der Leyen, che figuraccia. Il video clamoroso col contestatore
"Cortocircuito" democratico in Finlandia. Durante un comizio in Finlandia, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dal palco si è rivolta direttamente verso un uomo del pubblico che la contestava.
Everyone enjoying video of Ursula von der Leyen shouting down a heckler by declaring that "in totalitarian Russia where he’d be arrested immediately" - before he is arrested immediately.— Margarita Simonyan (@M_Simonyan) August 7, 2025
But the second irony is that out of the heckler and Ms von der Leyen, odds are that in… pic.twitter.com/Kkx3g0gPo1
"La persona che mi sta contestando deve essere grato di vivere in un Paese libero come la Finlandia, dove la libertà di parola è un diritto- ha detto la von der Leyen . Se fossimo in Russia, sarebbe stato arrestato nel giro di due minuti! Grazie a Dio siamo in democrazia!". Peccato che esattamente nello stesso momento in cui Ursula decantava i benefici della democrazia finlandese, due agenti di polizia hanno portato via l'uomo, proprio come sarebbe accaduto in Russia...