Il Letterman russo della parodia di Sanremo sbarca in Versilia, 2mila euro per un biglietto

Si è appena spenta l’eco delle polemiche legate al concerto alla Reggia di Caserta del direttore d’orchestra Valery Gergiev, e già un altro celebre artista russo ha in programma di esibirsi in Italia. Si tratta del popolare presentatore televisivo Ivan Urgant che il 9 agosto porterà il suo spettacolo live nello stabilimento Alpemare di Forte dei Marmi, località ancora molto amata dal turismo russo.

Diventato famoso in Italia per lo spettacolo Ciao 2020! che aveva condotto tutto in italiano sotto le vesti del suo alter ego Giovanni Urganti la notte di Capodanno di cinque anni fa sulla TV russa, Urgant è celebre in patria per il suo seguitissimo late show Vechernyj Urgant, in stile Jimmy Fallon e David Letterman.

Lo showman ha un profilo decisamente diverso da quello del direttore del Teatro Mariinsky che, da fedelissimo di Vladimir Putin, si è ripetutamente espresso in suo sostegno, apparendo in uno spot elettorale del 2012, appoggiando l’annessione della Crimea nel 2014 e dirigendo un concerto patriottico nell’antica città siriana di Palmira nel 2016, dopo che le forze russe avevano aiutato l’ex dittatore Bashar al-Assad a riconquistarla dall’Isis.

Urgant si muove sul filo tra opposizione ed establishment che, nella Russia di Putin, ormai è concessa solo a star considerate troppo famose e amate dal pubblico per essere prese di mira dalla repressione.

Subito dopo l’invasione russa dell’Ucraina, a febbraio 2022, Urgant si limita a pubblicare su Instagram un quadrato nero, seguendo l’esempio di quello che avevano fatto anche altri personaggi famosi che si erano espressi contro le azioni di Mosca. Sebbene l’artista non abbia poi mai rilasciato ulteriori dichiarazioni sulla guerra, il Primo Canale sospende subito il suo Vechernyj Urgant e su di lui cade il silenzio.

Urgant ha vissuto un anno all’estero tra Europa e Israele per poi tornare a Mosca, dove si vocifera con insistenza che a breve tornerà in TV. In questi anni di assenza dal piccolo schermo in patria, ha portato all’estero il suo spettacolo musicale Urgant Live, con cui sabato prossimo si esibirà a Forte dei Marmi. Lo stesso artista ha annunciato su Telegram l’evento con un post in italiano, dove lascia intendere che interpreterà le canzoni protagoniste dell’ormai leggendario Ciao 2020!.

Il biglietto per assistere allo show nello stabilimento di proprietà della famiglia di Andrea Bocelli si può acquistare in euro o in rubli; i posti vicini al palco sono sold out e i pochi posti rimasti disponibili costano tra i 2.200 e i 4.500 euro, “compresi stuzzichini”.