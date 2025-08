Meteo, altro stravolgimento del tempo in vista. Sottocorona: quanto dura il maltempo intenso

01 agosto 2025 a

a

a

Agosto si apre all'insegna del brutto tempo. Su tutta l'Italia? A svelare tutto è Paolo Sottocorona, esperto meteo di La7, nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “Ci sono delle nuvole abbastanza consistenti a nord dell'Italia, a ovest ci sono poche cose e piuttosto lontane. Adesso in realtà c'è una tendenza, un cambiamento del tempo nelle prossime ore che non dipende però da questo tipo di nuvole, perché queste ormai, siccome si muovono solitamente verso est, ormai non riescono a interessare direttamente l'Italia, ma è come se si aprisse un po' una porta sulle zone del nord”.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 1 agosto

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, venerdì 1 agosto, non c'è sostanzialmente nulla al centro, forse arriva qualche nuvola, qualche debolissima pioggia, ma poco altro. Lo stesso vale anche per l'Emilia Romagna, con qualche debolissima pioggia, così per la Liguria, però appena si sale Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, compaiono queste zone, non sono molto estese, ma non sono neanche fenomeni isolati. Anche al nord c'è quasi metà delle zone in cui di questi fenomeni non se ne parla. Però la giornata di domani, sabato 2 agosto, è una giornata decisamente di maltempo intenso su tutto il nord, c'è qualche zona in cui i fenomeni sono meno intensi, questa zona che prende Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Nord Est, Friuli Venezia Giulia, sono fenomeni intensi, è maltempo marcato, non è esteso a tutte le zone, ma non sono fenomeni isolate, ci sono zone come intorno al lago di Garda in cui i fenomeni sono molto intensi, meno intensi quelli che arrivano al centro con qualche propensione per il versante adriatico ad avere qualche fenomeno un po' più intenso, sennò sono fenomeni deboli. E poi nella giornata di domenica 3 agosto questo maltempo si sposta, si attenua molto al nord con l'eccezione della parte orientale della Romagna e poi prende le zone del centro, più sul versante adriatico, ma toccano sicuramente anche il Lazio. Ieri sembrava che fosse tutto sul versante adriatico e non sul versante tirennico, qualcosa invece c'è, miglioramento rapido e deciso al nord, dove resta sostanzialmente quasi nulla, qualche pioggia si affaccia anche al sud, ma qui complessivamente di piogge sicuramente ce ne sono poche. Però è un cambio di passo di nuovo, sono tutto sommato 48 ore in cui dobbiamo tenere conto di questo cambiamento del tempo”.

"Estate vintage". MeteoGiuliacci: cosa succederà nel weekend

L’ultimo focus di Sottocorona è quello sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “In calo al nord, su alcune zone sono valori abbastanza bassi, sennò centro e sud hanno valori molto simili a quelli dei giorni scorsi in cui si è rimasti in media. Poi qualche punta ci può essere al di sotto dei 30 gradi che per questo periodo dell'anno sono pochi, cioè sotto media. La tendenza delle temperature è che il peggioramento di domani porta cali anche forti, ma è chiaro che sotto una pioggia, un rovescio, un temporale non è che fa 27-28 gradi, magari ne fa 22 e quindi il calo c’è. Leggera ripresa sulle zone di nord ovest e poi al sud, al centro e al sud stazionari con piccolissime variazioni”.