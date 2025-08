Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 1 agosto: tutti i segni

Branko 01 agosto 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 1 agosto 2025

Ariete

Esprimete un desiderio e questa sera una stella cadrà per voi. Agosto inizia con il primo quarto nello Scorpione, segno che esercita un importante influsso sulla vostra vita, spinge e favorisce ogni cambiamento privato o professionale. Esiste un legame profondo tra voi, avete in comune i due astri guida, Marte e Plutone, che creano tre giorni veramente speciali per avere successo e trovare la felicità. Detto popolare: “Piantala sul tosto, ma piantala in agosto!”

Toro

Agosto è il tempo delle more, del fienile, delle rane che gracchiano nello stagno, delle stelle di San Lorenzo… ve lo siete meritato un mese così. Tutte le vostre speranze, progetti, sogni, iniziative, saranno appoggiati durante il mese dai pianeti che a un certo momento si ritrovano in posizione perfetta per l'amore e per la professione. Bisogna però partire con calma, perché oggi e domani nasce primo quarto in Scorpione, provocatorio per il matrimonio, ma può anche portare nuovi amori.

Gemelli

Bella partenza di agosto, grazie all’ottimistica. Luna primo quarto in Scorpione, segno del vostro lavoro e con cui avete una particolare complicità. Tuttavia aspettate mercoledì sera per poter contare su una nuova strada senza veri ostacoli, questo grazie al passaggio di Marte in Bilancia. Amore e fortuna. Quasi ci dispiace dire che è un mese più interessante per il lavoro e gli affari, perché Mercurio resta in Leone, protezione incredibile per gli affari, speculazioni, scelte azzardate.

Cancro

Inizio d'agosto che è una musica per voi, atmosfera. Anni 60 quando Mina cantava alla Bussola di Viareggio, quanti ricordi per le persone "anta"! I giovani hanno oggi la magnifica Annalisa con il suo “Maschio", per non dire "Amor" di Achille Lauro. Possono essere la colonna sonora dei grandi amori che noi prevediamo in arrivo oggi stesso con. Luna primo quarto in Scorpione, ma Venere e Giove faranno miracoli anche nella vita professionale, affari, in viaggio.

Leone

Agosto è il vostro mese zodiacale, nome dato dall'imperatore Cesare Augusto, che significa "santificato, accresciuto, maestoso". Per i nativi americani agosto è "luna delle covate d'uccellini", come previsione giungerà gradita ai futuri genitori. Perché il vostro segno è una forza dello zodiaco, è una forza della vita, mai dovete dimenticare che gli antichi vi hanno attribuito come governatore il Sole! Oggi dovete ripartire dalla famiglia, genitori e figli, Luna vuole così.

Vergine

Il vostro mese zodiacale inizia il 22 agosto, ma già questi primi due giorni sono un anticipo della felicità che preparano per voi Venere, Giove e Luna primo quarto nello Scorpione che esalta i grandi pianeti che ora servono per migliorare qualsiasi condizione di vita che voi desiderate diversa. Per esempio, in mattinata alto profitto finanziario, banca, borsa, vendite. Un grappolo d'uva, un chicco a te uno a me, con la persona amata, è magia d'amore legante.

Bilancia

Sapete, le previsioni delle stelle non combaciano sempre con le previsioni turistiche che fanno in televisione, ma voi per fortuna avete la capacità di distinguere il vero e il falso. Siamo noi che vi diciamo di vivere questo agosto con quella filosofia e intelligenza e razionalità che sapete tirare fuori quando qualcosa non vi convince. Prima delle decisioni importanti, aspettate l'arrivo di Marte il 6. Luna crescente nel campo dei soldi vuol dire che aumentano i profitti, investimenti.

Scorpione

Un nuovo amore potrebbe presentarsi sotto le vostre finestre la prossima notte. Sono le donne di ogni età le preferite da Giove e Marte, noi le vogliamo immaginare con un turbante in testa fatto di frutta, banane e ananas, come un tempo l’iconica Carmen Miranda quando danzava. L'uomo del segno ravviva il proprio atteggiamento passionale-sessuale, ma Luna che diventa primo quarto nel segno è una fase soprattutto romantica, impartisce le prime lezioni d'amore ai giovani del segno.

Sagittario

Prendete tutto quello che offre il mercato. Mercurio, movimenta a vostro favore il settore finanziario, le valute cambiano e vanno su e giù, ma il vostro capitale è fisso. In certi momenti pare di sentire il profumo delle spezie e la vivacità della merce esposta nei mercati di Istanbul, città da visitare perché ha un feeling profondo con il Sagittario. E della passione turca, ne vogliamo parlare? Il fiore del mese in Occidente è la tuberosa, simbolo di voluttà. Viaggi no stop.

Capricorno

Agosto si affaccia alla finestra del vostro segno come un'arancia rossa, spaccata e dal dolce succo. Inizia con Luna primo quarto nello Scorpione che appare come una fata nella notte magica, magnifica per portare un brivido caldo nei rapporti di sempre e anche per far sbocciare nuovi amori. Come abbiamo già chiarito, Giove e Venere in opposizione hanno la forza di creare nuove intese felici. Molti del Capricorno si innamorano in estate e non d'inverno, significa che avete il cuore caldo.

Acquario

Perturbazione d'agosto numero uno, inizia con Luna primo quarto nello Scorpione, influsso che avrà in seguito anche effetti molto positivi per la vostra attività. Infatti la fase esercita effetto stimolante verso il settore del successo, ma dovrete iniziare a muovervi la prossima settimana. Tutto pare un po' esagerato in questo cielo, sembra Las Vegas, città dove tutto è un azzardo e dove niente può essere previsto, ma la vostra felicità sì. Mese di forti e numerose passioni, dopo il 6.

Pesci

Così è la vita, anche l'amore. Incontri mille persone e non succede niente, poi ti imbatti per caso in una persona sconosciuta e la tua vita cambia radicalmente, per sempre. Questi amori nascono solo sotto determinate lune, ma voi avete Luna primo quarto in Scorpione, Giove e Venere in Cancro, protezione celeste al massimo. Scontati tanti innamoramenti, ma la fase avrà anche una speciale attenzione per gli affari finanziari, aiuta a raggiungere l'obiettivo prestigioso che sperate.