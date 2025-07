Canada, cena a lume di candela per Trudeau e Katy Perry: scoppia l'amore?

30 luglio 2025 a

La popstar Katy Perry e l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau sono stati avvistati a cena insieme lunedì sera in un ristorante di lusso di Montreal. TMZ è stato il primo sito a riportare la notizia e a mostrare foto e video di Perry e Trudeau che chiacchieravano a un tavolo per due al Le Violon, un raffinato ristorante gestito dal celebre chef Danny Smiles nel quartiere Plateau. Il sito di intrattenimento ha anche riferito che Perry e Trudeau hanno passeggiato insieme nel parco Mount Royal di Montreal.

Katy Perry si esibirà questa sera a Ottawa, poi sarà a Montreal e a Quebec City per il suo Lifetimes Tour. TMZ ha riferito che un testimone oculare ha visto i due bere cocktail e condividere diversi piatti, tra cui uno a base di aragosta. Samantha Jin, consulente di comunicazione per Le Violon, ha dichiarato alla Canadian Press che dai due non c'è stato "alcun segno visibile di effusioni in pubblico o altro", che Smiles si è fermato al loro tavolo per salutarli e, prima di uscire, sono andati in cucina per ringraziare il team. Perry si è recentemente separata dal compagno, l'attore Orlando Bloom. Nell'agosto 2023, Trudeau e la moglie Sophie Gregoire hanno annunciato la separazione dopo 18 anni di matrimonio.