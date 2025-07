Raoul Bova e Rocio "separati da tempo": parla l'avvocato di lui. Come stanno le cose

24 luglio 2025 a

a

a

A dire basta al gossip sfrenato sulla rottura tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales è David Leggi, l'avvocato dell'attore. "In qualità di legale di Raoul Bova, alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni, ho il dovere di precisare che Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell'accudimento e nella cura delle due figlie", scrive in una nota riportata dall'Ansa e fa finalmente chiarezza sulle ipotesi e sulle supposizioni che sono state fatte circolare in rete in merito a una delle coppie più amate del cinema. La precisazione arriva dopo che, per settimane, si è parlato con insistenza dell'allontanamento dell'attore dalla compagna e madre delle sue figlie femmine.

Fedez a valanga su Beppe Sala e la sinistra: "Freud avrebbe da dire..."

"Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales - spiega l'avvocato - per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota e indiscutibile". Leggi promette che il "materiale illecito diffuso sul web su presunte affermazioni e frequentazioni" del suo assistito non passerà inosservato: "Sono in corso accertamenti da parte della Magistratura penale, che indaga sui diversi reati ipotizzabili a carico delle varie persone coinvolte. Il credere a coloro che, senza avere la certezza del vero e per meri fini di lucro, non esitano a travolgere l'esistenza altrui, dimentica il rispetto dovuto ai 4 figli, totalmente trascurati da chiunque abbia la responsabilità di aver voluto spargere questo fango mediatico", spiega.