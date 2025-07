In Onda, Conte la spara grossa: "Sono ossessionati da me", il post di Fdi lo fa infuriare

08 luglio 2025 a

Giuseppe Conte è l'ospite principale della puntata di martedì 8 luglio di In Onda, su La7. Ospite di Marianna Aprile e Luca Telese, al leader del Movimento 5 stelle viene mostrato un post dell'account X di Fratelli d'Italia in cui viene ricordato che Giorgia Meloni lo ha superato come longevità al governo. Apriti cielo, Conte va su tutte le furie. "Il post di Fdi su Meloni che mi ha superato come giorni al governo? Solo dei personaggi in cerca d'autore possono costruire la politica in questo modo. Sono ossessionati dalla mia presenza", arriva a dire il leader grillino. "Agli italiani che interessa, che superi me o quello che fai per i cittadini?".

Lo supera anche per serietà e lungimiranza. pic.twitter.com/kiGHeaWpUD — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) July 7, 2025

Si parla anche del rapporto con il Pd di Elly Schlein. Conte starebbe in coalizione con i dem senza voler fare il presidente del Consiglio? "Assolutamente sì. Un presidente del Consiglio dovrà essere scelto sulla base delle capacità, della competenza, della possibilità di portare avanti un progetto. Non è questione che se il M5S non esprimerà il presidente del Consiglio, non potrà andare in coalizione. Certo, non stiamo dicendo che oggi lo decidiamo", ha Conte. Insomma, tra avvicinamenti e strappi continua il minuetto tra i due principali partiti dell'opposizione per il campo largo.