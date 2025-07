Totti-Blasi, "affido condiviso" dopo la guerra dei Rolex: cosa è stato deciso

08 luglio 2025 a

a

a

Il tribunale Civile di Roma ha confermato, quanto aveva già deciso in via interlocutoria nel 2023: i quattro Rolex della discordia dovranno rimanere a disposizione sia di Ilary Blasi che di Francesco Totti. Gli orologi, che dopo la separazione tra i due erano rimasti alla conduttrice, erano stati poi reclamati dall'ex capitano giallorosso che ne chiedeva la restituzione. Ora le parti dovranno trovare il modo per garantire che entrambi possano avere i preziosi a disposizione. Chiusa questa fase della vicenda, ciascuna delle parti potrà impugnare il provvedimento.