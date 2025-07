Nunzia De Girolamo raddoppia: nuovo programma con interviste in stile Costanzo

07 luglio 2025 a

Nunzia De Girolamo verso il "raddoppio"? Nella prossima stagione oltre a condurre il rodato Ciao Maschio la giornalista potrebbe misurarsi con un nuovo programma di interviste one-to-one in stile Costanzo. Le ultime indiscrezioni rilanciate da Davide Maggio sul suo sito portano alla seconda serata d Rai1, forse al sabato notte, a partire da gennaio o febbraio. Il tutto mentre Ciao Maschio da settembre approderà al sabato pomeriggio.

Il progetto cucito addosso a De Girolamo, come accennato, è basato su interviste immersive one-to-one con un tributo ideale al celebre "cubo" di Maurizio Costanzo, in un format accattivante e contemporaneo. Il genere delle interviste faccia a faccia appare congeniale al percorso televisivo dell'ex ministra che, dopo lo spostamento al pomeriggio di Ciao Maschio, sembra destinata a non abbandonare la seconda serata Rai.