Regionali Marche, la gaffe clamorosa di Ricci: come si presenta in video

26 giugno 2025 a

Una gaffe clamorosa sulla strada verso le elezioni regionali nelle Marche per il candidato del centrosinistra Matteo Ricci. L'eurodeputato già sindaco di Pesaro appare in video è in campagna elettorale e tra le varie interviste ne concede una, video, mentre viaggia in auto sul sedile del passeggero. Peccato che il dem viaggi senza cintura! Bel messaggio per un politico che si candida a governare un territorio. "Per il bene della Regione, fermiamo la sua corsa. Scegli Acquaroli", scrive sui social Fratelli d'Italia che rilancia il video delle polemiche.

Ricci, commentano dal partito di Giorgia Meloni, "ci regala un masterclass di come 'non' dovremmo comportarci su strada. Grazie, Matteo, per questo ennesimo tutorial sull’arte dell’immunità", è la bordata all'esponente del Pd.