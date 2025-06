Benedetta Frucci nel mirino dei troll pro-Iran: valanga di attacchi sessisti contro la portavoce di IV

22 giugno 2025 a

a

a

Da giorni Benedetta Frucci, portavoce di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, riceve attacchi sessisti ogni volta che manda un messaggio social contro l’Iran, questa notte attaccata dagli Usa dopo gli scontri degli scorsi giorni con Israele. “Il pensiero ora va alle ragazze persiane e alle coraggiose dissidenti rinchiuse nel carcere di Evin, perché possano presto sentire il vento scorrere fra i capelli!”, ha scritto Frucci su X e subito si sono scatenati i troll, con commenti del tipo: “Ok ok ma apri Onlyfans”.

Sardone non fa sconti all'Imam “maranza”: avanti con la lotta contro l'estremismo islamico

“Immaginate un partigiano che dice no alle bombe americane per liberare l’Italia dal fascismo? Irrealistico vero? Eppure oggi c’è chi dice no alle bombe di Israele per cacciare un regime crudele che tortura donne, omosessuali, oppositori politici e sta fabbricando la bomba nucleare”, un altro pensiero di Frucci, che ha ricevuto una replica con questo tono, che quotava il messaggio originale: “Oggi ho deciso di spiegare perché le donne non dovrebbero parlare di politica ma limitarsi solo alla cura della casa, della prole, del marito e alle operazioni culinarie”. Il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, si è schierato con la portavoce vittima dell’odio social: “La mia solidarietà a Benedetta Frucci. L’Islam e i suoi cantori umiliano le donne e chi gli tiene bordone è questa gente qui. Spiace che la sinistra femminista sia ormai anestetizzata e difenda questa gentaglia”.