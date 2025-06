Maturità, il pilota Kimi Antonelli: "Ero teso e ho fatto del mio meglio". Quale traccia ha scelto

18 giugno 2025 a

Andrea Kimi Antonelli è sceso in pista. Ma questa volta per la Maturità. Il pilota ufficiale Mercedes, freschissimo di primo podio in carriera al Gran Premio del Canada, si è presentato puntuale al primo scritto come tutti i suoi coetanei. Con tanto di telecamere ad attenderlo fuori, perché è pur sempre una star della Formula 1, anche se ha solo 18 anni e deve affrontare le sfide che appartengono alla sua età. "Ho cercato di fare del mio meglio, adesso aspetterò il risultato. Ero abbastanza teso per oggi, non ho avuto tantissimo tempo per prepararmi, però ho fatto il massimo e penso sia andata anche abbastanza bene", ha ammesso parlando con i cronisti all'uscita dell'istituto superiore Salvemini di Casalecchio di Reno.

Sulle ore che hanno preceduto la grande partenza ha raccontato: "Ero con i miei amici, tutti a casa mia, abbiamo ripassato insieme e poi ascoltato la canzone 'Notte Prima degli Esami'. È stato un bel momento, abbiamo cenato insieme e abbiamo anche festeggiato la vittoria dello scudetto da parte della Virtus Bologna. Quale traccia ho scelto? La tipologia b, sull'attualità, la traccia che parlava del rispetto". Ora testa alla seconda prova, quella di inglese. "Sono molto più rilassato a riguardo, comunque studierò un pochino perché devo comunque essere preparato - ha concluso - Per l'orale invece sto cercando di fare tutti i collegamenti possibili, di studiare più argomenti e i concetti più importanti. Essendo un po' indietro col programma è difficile studiare tutto, sto cercando di essere il più pronto possibile".