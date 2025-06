È sempre Cartabianca, macchie di sangue sul telefono a casa Poggi. Cambia la dinamica dell'aggressione?

18 giugno 2025 a

a

a

Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, condannato a 16 per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è stato ospite di È sempre Cartabianca. Nella puntata del 17 giugno del programma condotto da Bianca Berlinguer, il legale parla a poche ore di distanza dall’avvio dell’incidente probatorio sulla nuova indagine per il delitto: “Oggi è emerso un dato che ritengo, per tutte le persone intellettualmente oneste, quindi tutti i suoi ospiti e tutti coloro che si occupano di questo caso, che potrebbe riscrivere la dinamica dell’aggressione”.

Garlasco, quel sogno di Lovati sul Fruttolo. Cavallaro: "La contaminazione..."

“Qual è il dato che è emerso oggi che potrebbe riscrivere la dinamica?”, chiede Berlinguer a De Rensis, che risponde così: “Quelle due macchie di sangue da schizzo, e non da gocciolamento. Quelle sul telefono, sono sotto la cornetta, si vedono perfettamente, complimenti per questa foto. Quelle sono macchie incontrovertibilmente non da gocciolamento, che non potevano essere in quella posizione, visto che la cornetta è stata ritrovata nella posizione a riposo, e che pertanto devono essere andate lì, mentre la cornetta era sollevata”.