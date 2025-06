Zeller non canta l'inno e Merlino non perdona: "Se non le va a genio....". L'affondo

04 giugno 2025 a

a

a

Khatarina Zeller ci ricasca e Myrta Merlino non perdona. "Se a Katharina Zeller non vanno a genio il nostro meraviglioso Tricolore e l’Inno di Mameli, forse non era il caso che si candidasse a Sindaco in Italia", scrive la conduttrice di Pomeriggio Cinque, rilanciando il video in cui la neo eletta sindaca di Merano viene ripresa con le labbra serrate durante l'esecuzione dell'inno d'Italia nel giorno della Festa della Repubblica. E ancora: "Nel mondo del resto ci sono tante città da amministrare che sicuramente farebbero a gara per averla come Primo Cittadino", aggiunge la giornalista, affinando la sua stoccata a X.

Zeller non canta l'Inno. La sindaca di Merano allergica al Tricolore ci ricasca | VIDEO

Zeller, esponente della Suedtiroler Volkspartei, si era volontariamente sfilata la fascia tricolore nel corso della cerimonia di insediamento e aveva così scatenato le prime accese polemiche. Mediatiche e politiche. Myrta Merlino, anche in quella occasione, non aveva trattenuto la rabbia. "Ma quindi non siamo più un popolo di patrioti?", aveva chiesto via social la conduttrice di Pomeriggio Cinque, rivolgendosi poi direttamente alla neo eletta: "Cara sindaca, le comunico che c’è un grande pezzo d’Italia che si commuove quando vede il tricolore".