Elly Schlein con la ciocca rossa, tintura in diretta: dall'armocromista al coiffeur

Dall'armocromista... al coiffeur. Due anni e mezzo da segretaria Pd, pentita? "No, ancora no. E' un lavoro molto bello che mi sono scelto e non mi lamenterei mai. Certo è un lavoro energivoro, richiede tanto energia". Così la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo a 'Un giorno da pecora' su Radio1. Dopo due anni e mezzo la leader dem ha poi onorato il fioretto fatto ai tempi delle primarie Pd, lasciandosi tingere una ciocca di capelli di rosso in diretta, così come aveva promesso di fare in caso di vittoria.

"È un bel rosso, sembra un po' Mirko dei Beehive di Kiss Me Licia", ha scherzato poi la segretaria, chiedendo poi "un appunto" a chi le ha tinto i capelli sul modo in cui rimuovere il colore: "Stasera devo andare a Bari e lì si potrebbe anche fare, ma" andare "in Parlamento così, meglio di no".