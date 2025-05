Cerno smaschera la sinistra: "Le regole della sharia più alte della democrazia"

23 maggio 2025 a

Un rapporto dei servizi segreti francesi sulle attività dei Fratelli Musulmani ha denunciato un'intensa attività di proselitismo e la creazione di veri e propri ghetti in cui imporre progressivamente la sharia. Emmanuel Macron, in risposta alla "minaccia alla coesione nazionale", ha convocato un Consiglio di difesa all’Eliseo e ha chiesto al governo di presentare "nuove proposte” alla luce della “gravità dei fatti”. Se ne è discusso all'edizione delle 19 del Tg4, nel corso della quale il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno ha sottolineato che, sebbene Macron non sia "famoso per essere un meloniano o un salviniano", ha prontamente "riunito un comitato di sicurezza" e si è reso conto che "la trasformazione, sotto la parola integrazione, dell'immigrazione islamica che si sta radicalizzando opera in un disegno politico che ha come finalità fare pressioni sui governi per cambiare le normative e fare in modo che siamo noi a integrarci al loro modello, alle loro regole".

Non si può dire lo stesso dell'Italia, dove "quando i giornali denunciano queste cose, si sentono dare del fascista", ha fatto notare Cerno. "Abbiamo gli occhi tappati: abbiamo avuto un primo partito che si è candidato all'elezione e che si professava islamico, e cioè capace di dirci che la nostra Costituzione è bella quando si tratta di arrivare in questo Paese e fermarsi in tutti i modi, ma è insufficiente quando si è di fronte al Corano", ha tuonato il direttore del quotidiano romano. Un modello culturale, quello che va diffondendosi, che "diventa politico, che si organizza". Il Tempo, ha spiegato Cerno, sta invece facendo luce sull'espansione del fondamentalismo islamico e "raccontando che ci sono delle figure misteriose che acquistano immobili, costituiscono nuclei culturali dove si predica la radicalizzazione islamica con finalità politica".

Quanto emerso "è un disegno eversivo, parallelo allo Stato, che vede le regole della sharia più alte della nostra democrazia e che una parte importante della politica di questo Paese, quasi tutta sinistra, invece nasconde dietro la parola integrazione favorendo nell'insediamento", ha affermato Cerno. Il motivo è tutto politico, corrisponde al tentativo di portare a casa voti e consensi. "Sperano che votino per loro, ma è una grande illusione ottica perché, se passa questo principio, la nostra democrazia non ha più bisogno di votare", ha chiosato Cerno.