Michele Morrone sbotta contro il "circoletto": "Se non pensi a sinistra, sei fascista"

Michele Morrone, dopo essersi confidato a Belve, è un fiume in piena e lancia sul suo profilo Instagram due storie al vetriolo. "Non mi sento parte di un cinema, quello italiano, che se la canta e se la suona da solo, pieno zeppo di pregiudizi nei confronti dei ‘diversi’", tuona sui social l'attore. Il riferimento è a un capitolo aperto nel corso dell'intervista condotta da Francesca Fagnani e, forse, non ancora chiuso del tutto. Nel mirino di Morrone ci finiscono "gli artisti che fanno i finti inclusivi democratici" e i "sinistroidi che, dopo aver presi un David, si sentono dei scesi in terra e si concedono il lusso di fare della morale di sinistra".

Nello studio di Belve Michele Morrone si è definito un "divo internazionale" e ha riconosciuto capacità attoriali superiori alle sue solamente ad Alessandro Borghi. "Non mi sono mai immaginato nel circoletto italiano", ha scandito dal centro dello studio, lasciando intuire attriti con la categoria artistica a cui appartiene e ammettendo di essere invidiato "tantissimo". Oggi, a poche ore dalla messa in onda dell'intervista, Morrone è tornato sul tema e ha tolto ogni freno. Dopo aver ringraziato la conduttrice per la possibilità di esprimere la sua opinione, l'attore ha puntato il dito contro quel cinema per cui, "se non hai studiato alla Silvio D’Amico o al Centro Sperimentale, non sei nessuno".

"Se non la pensi con il cuore a sinistra, sei solo un fascista. Se non usi scarpe Clark e non dai l’idea di essere trasandato, non sei un vero attore. Avete rotto il c***o! Pregiudizi di artisti che fanno i finti inclusivi democratici, sinistroidi che dopo aver preso un David si sentono dei scesi in terra e si concedono il lusso di fare della morale di sinistra non perché tengono veramente al loro Paese, ma semplicemente perché fa figo fare l’attore. Siete più tristi delle vostre stesse idee. Gente che 'si sente male e ha sofferto' per aver interpretato il ruolo del Duce, ma che, come per magia, si riprende molto bene da questo tumulto dopo aver incassato 1.5/2 milioni di euro. Patetici", ha digitato di getto.