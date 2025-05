Bbc, “post antisemita”. Dopo la bufera ecco il passo indietro di Gary Lineker: annunciate le dimissioni

19 maggio 2025 a

Gary Lineker, ex attaccante della nazionale e leggenda del calcio inglese, ha annunciato con un video che lascerà il suo ruolo di commentatore sportivo alla BBC dopo le polemiche per un post sul sionismo, condiviso e poi rimosso. Il passo indietro è arrivato dopo una settimana di polemiche che hanno investito il popolarissimo 64enne, accusato di antisemitismo per il video che aveva rilanciato sul suo profilo Instagram intitolato "Il sionismo spiegato in due minuti" con l’emoticon di un ratto, insulto che i nazisti riservavano agli ebrei.

Contro Lineker erano scese in campo molte organizzazioni ebraiche e pro Israele. Il commentatore sportivo ha ammesso "l’errore" e ha offerto nuovamente le sue scuse spiegando che il passo indietro "è un gesto di responsabilità", pur ribadendo che non avrebbe mai "rilanciato consapevolmente qualcosa di antisemita". In un video ha spiegato che dopo l’ultima puntata stagionale di 'Match of the Day', domenica prossima, lascerà la BBC e quindi non seguirà i Mondiali del 2026 che dovevano essere il suo ultimo impegno con l’emittente britannica. Sembra che continuerà a occuparsi di calcio realizzando podcast.

Il direttore generale della BBC, Tim Davie, ha affermato che Lineker "ha riconosciuto l’errore commesso" e ha accettato di concludere il suo incarico a fine stagione. "È triste dire addio a un commentatore così brillante", ha dichiarato il direttore di BBC Sport, Alex Kay-Jelski, in una mail allo staff. L’ex attaccante di Barcellona e Tottenham, tra i commentatori sportivi più pagati d’Oltremanica, era già finito nel mirino in passato per le sue prese di posizione politiche sui social, dalla condanna del giro di vite del governo sull’immigrazione agli attacchi a Israele per le vittime civili causate dai bombardamenti su Gaza. In particolare gli veniva rimproverato di usare la popolarità che gli deriva dal suo ruolo nel servizio pubblico per battaglie politiche personali.