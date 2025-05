Meghan Markle nei guai: "Ustionata", una donna le fa causa per 10 milioni

Alice Antico 11 maggio 2025 a

Meghan Markle è finita al centro di una polemica legale per una ricetta condivisa nel suo programma "Netflix With Love, Meghan". Una donna statunitense, Robin Patrick, ha chiesto un risarcimento da 10 milioni di euro, accusandola di negligenza dopo aver utilizzato i sali da bagno suggeriti nel programma. Secondo quanto ha raccontato la Patrick, che vive nel Maryland e è affetta da diabete, lei avrebbe seguito con attenzione le indicazioni di Meghan mescolando sale di Epsom, sale himalayano, olio di arnica e lavanda. Una volta immersa nella vasca, avrebbe iniziato a percepire un bruciore intenso alle gambe che si è aggravato fino a provocare ulcerazioni cutanee dolorose.

In un’intervista, la donna ha detto: “Appena ho sentito il bruciore sono uscita dall’acqua. Ho provato a toccare la miscela con la mano destra e il dolore è peggiorato. Spray e lozioni non sono serviti a nulla. La sera, durante la doccia, l’acqua sulle zone ulcerate mi ha causato un dolore lancinante.” Ma non si è trattato solo di danni fisici: la Patrick ha dichiarato di aver sviluppato anche un disturbo da stress post-traumatico che oggi le impedisce di vivere normalmente e persino di indossare abiti su quelle parti del corpo.

Il team legale della duchessa di Sussex ha risposto con fermezza, rigettando ogni accusa. In una lettera formale datata 22 aprile, ha sottolineato che l’uso del sale di Epsom è sconsigliato ai diabetici senza il parere medico, e che la confezione stessa riporta l’avvertenza. “Non era prevedibile che la signora ignorasse queste indicazioni. Il danno non può essere considerato responsabilità diretta del programma”, ha dichiarato l’avvocato. Il caso, ovviamente ha già fatto discutere negli USA e online, dividendo l’opinione pubblica tra chi difende la duchessa e chi chiede maggiore attenzione quando si diffondono consigli legati alla salute. Quale sarà la verità? Non ci resta che aspettare di scoprirlo.