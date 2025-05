Amici, "spesso faccio le pulizie, aiuto mamma": la confessione di Alessia che colpisce

Alice Antico 10 maggio 2025 a

a

a

A poche ore dalla semifinale di "Amici", i ragazzi della scuola hanno vissuto un momento di grande intensità: quello dei ringraziamenti. In particolare gli allievi hanno voluto ringraziare tutte le persone che, dietro le quinte, hanno reso possibile il loro percorso. Dai coreografi agli scenografi, dai vocal coach agli addetti ai costumi: ogni settore ha ricevuto parole di gratitudine. Ma il ringraziamento che ha colpito di più è stato quello di Alessia Pecchia, ballerina di latino, che ha scelto di cominciare il suo intervento parlando non dei riflettori, ma delle persone più silenziose. "Partirei dalla prima che sono gli addetti alle pulizie. Un grazie speciale a voi, che ci permettete di convivere in un ambiente accogliente e sistemato", ha detto con voce rotta, la cartellina tra le mani.

Poi, si è commossa: "Grazie perché in questi mesi ho respirato il profumo di casa, quello di mia mamma, che come voi lavora in questo settore. Molto spesso sono stata anche la sua aiutante." Le sue parole hanno emozionato tutti: sincere, sentite, personali. Alessia ha continuato con un altro ringraziamento: "Grazie per permetterci di danzare in sicurezza sul palco, per esserci, per la professionalità." Poi si è rivolta al reparto costumi: "Alle sarte, alle costumiste, grazie per la pazienza, per ascoltarci, per realizzare tutto con attenzione e rapidità. Curate ogni dettaglio e avete come obiettivo il nostro benessere".

Tra i momenti più toccanti della giornata, c’è stato anche l’intervento di Antonia, cantante della scuola, che ha scelto di ringraziare in particolare i vocal coach: "Voglio dire grazie a tutti voi perché siete fondamentali. Siete la parte essenziale di un artista, di un cantante", ha detto. "Mi avete vista in tutte le vesti e siete sempre riusciti ad aiutarmi. Quando uscirò, non vi dimenticherò mai", ha aggiunto tra le lacrime. Anche lei, come Alessia, non è riuscita a trattenere l’emozione, consapevole di quanto quelle figure “invisibili” abbiano fatto la differenza nel suo percorso. Un momento inedito per la scuola, ricco di emozioni e di tensioni da parte dei giovani talenti che, a poche ore dalla semifinale, stanno per scoprire chi di loro gareggerà per la vittoria finale.